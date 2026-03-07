Adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas: imputaron al padre por delitos de homicidio y violencia doméstica

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El padre del adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas fue imputado por un delito de homicidio agravado y reiterados delitos de violencia doméstica en calidad de autor.

El ahora imputado deberá cumplir una prisión preventiva de seis meses mientras avanza la investigación a cargo de la Fiscalía, según confirmó El Observador.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en Flor de Maroñas, cuando encontraron el cuerpo del menor de edad en una zanja de este barrio de Montevideo. Desde primer momento se investigó como "muerte dudosa", según informó en primera instancia Subrayado de Canal 10.

Según había informado la familia, la situación inició en la noche del jueves, cuando el padre retó al joven "por tener malos modales con su madre" y lo dejó en penitencia mirando hacia la pared. Tras un rato, le permitieron usar la computadora. Los adultos se fueron a descansar cerca de las 23, pero alrededor de las 03:00 del viernes la madre se levantó para ir al baño y notó que la cama de su hijo estaba vacía.

Los padres salieron al barrio a buscarlo y de regreso la perra de la familia comenzó a ladrar con insistencia hacia una zanja cercana, allí encontraron al adolescente. Más tarde el personal médico constató la muerte. La Fiscalía ordenó la autopsia del menor, así como la pericia de la escena, la búsqueda de posibles testigos y la revisión de los registros de las cámaras de vigilancia de la zona.