Ernesto Talvi se sumó al equipo económico de Javier Milei: ministro de Economía argentino hizo el anuncio

El excanciller uruguayo, Ernesto Talvi , se sumó al equipo económico del presidente argentino Javier Milei , anunció este sábado el ministro de Economía de este país Luis Caputo.

El ministro argentino calificó a Talvi como un "economista de extensa trayectoria y reputación" , poseedor de "experiencia y visión" que "serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía", según Caputo .

El economista uruguayo fue director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social ( Ceres ) y uno de los fundadores del Liceo Impulso en Casavalle. Luego saltó a la arena política y lideró el sector Ciudadanos dentro del Partido Colorado .

Talvi ganó las elecciones internas del 2019 frente al expresidente colorado Julio María Sanguinetti , instancia en la que se definió como "liberal y progresista" , y compitió en las elecciones nacionales contra los candidatos del Frente Amplio y el Partido Nacional , entre otros.

En el balotaje acompañó la candidatura del nacionalista Luis Lacalle Pou, quien resultó electo presidente. En marzo de 2020, el economista fue designado como canciller de la República, cargo que ejerció hasta julio de este año.

Talvi también dejó la actividad política tras las tensiones que mantuvo con el presidente Lacalle Pou y con el secretario general colorado de ese entonces, Julio María Sanguinetti. En una carta de despedida afirmó: "No es lo mío", en referencia a la política.