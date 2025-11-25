Dólar
/ Nacional / POLÍTICA

Con cuadros de Milei, Bukele y Trump, La Libertad Avanza Uruguay inaugura este martes su sede en Montevideo

La sede central se llamará "La Suiza de América", anunciaron en las redes sociales del partido que lleva el mismo nombre de la agrupación de Javier Milei

25 de noviembre 2025 - 16:29hs
La Libertad Avanza
Instagram La Libertad Avanza

La Libertad Avanza Uruguay inaugurará este martes en la tarde su sede en Montevideo. El partido, que lleva el mismo nombre de la agrupación política del presidente argentino Javier Milei, tendrá su punto de encuentro en la calle Cerro Largo 1833, esquina Arenal Grande.

La sede central se llamará "La Suiza de América", anunciaron en las redes sociales del partido.

Además, en las imágenes se ve a los militantes con parte de la decoración del lugar, que incluye cuadros de referentes políticos internacionales para la agrupación, como Milei, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

La inauguración será este martes a las 19:30 horas y contará con disertaciones sobre el libre mercado y la "batalla cultural". El invitado principal será Axel Kaiser, un abogado y ultraderechista chileno.

Uno de los principales referentes del partido es Nicolás Quintana, que en las últimas elecciones fue candidato a diputado por Cabildo Abierto.

El partido fue habilitado por la Corte Electoral en setiembre tras alcanzar las firmas necesarias. Podrá competir a partir de las elecciones de 2029.

En una primera instancia sus dirigentes no habían alcanzado las firmas necesarias para que se aprobara el partido, unas 1.350. En junio presentaron más de 1.400, pero muchas de ellas fueron descartadas por distintos motivos.

Al mes siguiente presentaron unos "1.480 formularios de adhesión". Esa vez sí alcanzaron las firmas válidas necesarias.

