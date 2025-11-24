Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional recibió una multa tras el clásico contra Peñarol, Sebastián Eguren no fue sancionado y a Lucas Vilallba le dieron dos partidos de suspensión

Mirá todos los fallos que la Comisión Disciplinaria de la AUF dictó este lunes contra Nacional por los hechos que se generaron en el clásico

24 de noviembre 2025 - 22:46hs
El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
El Observador | Pablo Benítez

Por  Pablo Benítez

Nacional recibió tres denuncias tras el clásico que empató 2-2 el domingo contra Peñarol en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya. Una estuvo destinada al club, otra al mánager general Sebastián Eguren y la tercera para el delantero Lucas Villalba, quien resultó expulsado al final del encuentro.

A Nacional, en cambio, se lo multó con 80 unidades reajustables (UR) por incumplir con el "estricto inicio o reinicio del encuentro".

Según se informó a Referí desde la Comisión, Nacional salió tarde a jugar el segundo tiempo.

Leonardo Fernández
CLÁSICO

Por octava vez en la historia, Peñarol le remontó a Nacional dos goles de diferencia en un clásico y por tercera vez lo hizo en una final por el Uruguayo

Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar
CLÁSICO

Se instruyó un expediente disciplinario a Peñarol por las irregularidades en el clásico y Javier Méndez recibió tres denuncias por su expulsión ante Nacional

Al valor de la UR de noviembre, $ 1,839,08, la multa asciende a $ 147.126.

Además de ese incidente, con el que Nacional violó el Manual de Competiciones, el tricolor recibió dos denuncias más.

Una fue contra su mánager general Sebastián Eguren, quien estuvo a nivel de campo cuando se generó algún intercambio verbal entre jugadores de ambos equipos.

"Eguren no fue expulsado ni cometió ningún agravio contra el juez Javier Burgos, tan solo pidió que expulsara a un jugador de Peñarol", comentaron a Referí.

Eguren fue captado por las cámaras de VTV, ya en el túnel, diciéndole a un allegado de Peñarol: "Es un chupaverga, le habla a los jugadores". Entre medio del destinatorio del mensaje había guardias de seguridad de Nacional y de Peñarol por lo que el incidente no llegó a mayores.

Lucas Villalba, por su parte, fue expulsado al final del partido.

El jugador terminó con amarilla el partido y eso lo dejó suspendido para jugar la revancha de las finales que será este domingo a la hora 16.30 en el Gran Parque Central.

Por esa razón, fue el jugador de Nacional más activo en el post clásico, buscando generar alguna reacción de parte de jugadores de Peñarol, como para lograr alguna expulsión.

Tanto intentó provocar esa reacción que Burgos lo terminó expulsando.

El juez estampó en el formulario "juego brusco y desobediencias" por lo que la Comisión lo sancionó con dos partidos de suspensión.

Nacional Comisión Disciplinaria de la AUF Sebastián Eguren Lucas Villalba

