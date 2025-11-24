La adaptación del estilo Jadson Viera a Nacional en las finales, con poco trabajo y muchas urgencias: la posesión fue de Peñarol

El entrenador de Nacional, Jadson Viera , mostró su versatilidad y tener “plan B” en la primera final ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025 jugada este domingo en el Campeón del Siglo con empate 2-2, lo que deja abierta la definición para el partido de vuelta en el Gran Parque Central el próximo fin de semana.

El DT también sorprendió al colocar a Christian Ebere y Gonzalo Carneiro como delanteros titulares, en lugar de Nicolás López y Maxi Gómez (entrenó toda la semana diferenciado por estar engripado).

El planteo de Jadson Viera este domingo en el Campeón del Siglo difirió mucho de lo que era su habitual propuesta con Boston River, con salida desde el fondo con toques desde el área y un juego muy vistoso.

En la primera final, el técnico optó por el pase largo a Carneiro y Ebere, salteando el mediocampo y evitando situaciones de peligro en la salida, lo que sufrió Peñarol en con dos errores que le costaron los goles.

Jadson Viera, entrenador de Nacional en el primer clásico en el Campeón del Siglo

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo Jadson Viera

NACIONAL Jadson Viera y las bajas de Peñarol previo al clásico del domingo en el Parque: "En una final no hay que subestimar absolutamente nada"

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Los cambios de Jadson Viera que desnudaron una realidad en Nacional: Nico López no puede ser titular y Carneiro le pelea un lugar a Maxi Gómez

La dupla de ataque tricolor fue un gran acierto de Viera y le dio resultado casi que al instante, con un gran esfuerzo de Ebere en la presión y con Carneiro volviendo a anotarle a Peñarol.

"Tuve la decisión de tener a los dos (Ebere y Carneiro) pensando un poco en el partido y la estrategia del partido, pensando un poco lo que pasó en el primer tiempo, de aprovechar esos espacios y con ellos que también se entienden y nos iban a aportar mucho”, explicó el técnico albo este lunes en conferencia.

Los momentos del clásico Los momentos del clásico SofaScore

El DT destacó el primer tiempo de su equipo. “Los felicité, la verdad, porque se demostró prácticamente en 45 minutos lo que uno pretende”.

Pero reconoció que debe seguir “mejorando” la defensa de la pelota quieta, vía por la que llegó el descuento de Peñarol y una modalidad que no le está “agradando mucho”.

Los números de Jadson Viera

El clásico de este domingo tuvo números que llamaron la atención en Nacional y en un equipo dirigido por Viera.

La primera final tuvo 63% de posesión para Peñarol y solo 37% para los tricolores.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo El equipo titular de Nacional que comenzó jugando el clásico en el Campeón del Siglo por la primera final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Eso difiere notoriamente de los números del entrenador, quien en la temporada en Boston River (menos los dos últimos partidos en los que ya estaba en Nacional) tuvo un promedio de 54.2%, mientras que en sus primeros partidos como DT tricolor tuvo 69% ante Cerro y 61% ante Defensor.

Cuando visitó a Peñarol con Boston River en el Apertura (1-1), los números de posesión fueron de 58% para el mirasol a 42% para su cuadro, mientras que en el Clausura, en Florida, con triunfo 2-1 del sastre, el porcentaje fue de 43% para el rojiverde y 53% para el carbonero.

“Nos costó sobre todo tener un poco más la pelota para encontrar algunos espacios que les había comentado”, dijo el DT este lunes en Los Céspedes al hablar del clásico y la planificación del partido con sus jugadores.

Los datos también reflejan el dominio carboneros en otros aspectos del partidos.

Peñarol tuvo 300 pases y Nacional 140, según Sofascore.

En lo que respecta a tiros totales, el aurinegro tuvo 20 y el tricolor 7, con dos de ellas que terminaron en gol, las únicas dos que fueron al arco, y con 6 paradas de Luis Mejía y ninguna de Brian Cortés.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo Gonzalo Carneiro Gonzalo Carneiro y Juan Cruz de los Santos FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

Mientras que en tiros de esquina, Peñarol tuvo 7 y Nacional 0.

A pesar de los números, Jadson Viera quedó conforme con sus planteo en la primera mitad y quiere que esa tendencia llegue también a la segunda mitad. “Creo que el primer tiempo de ayer confirmó un montón de cosas que venimos visualizando en el día a día, que yo venía sintiendo también”.

Los datos del clásico Los datos del clásico SofaScore

“Creo que se confirmaron un montón de cosas, sobre todo el crecimiento del equipo”, dijo. “La idea, sí, es tratar que esos 45 minutos sean cada vez más largos. Por eso también la estrategia de la parte física también la estamos ajustando día a día”, agregó de cara a la final.

Con respeto al partido en el Gran Parque Central, dijo que puede tener un trámite parecido al del Campeón del Siglo. “Nosotros seguramente puede ser que presionemos un poco más también. Sí, con equilibrio, porque al ser una final”.