Por octava vez en la historia, Peñarol le remontó a Nacional dos goles de diferencia en un clásico y por tercera vez lo hizo en una final por el Uruguayo

Peñarol le remontó le domingo dos goles de diferencia a Nacional en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya. El partido se jugó en el Estadio Campeón del Siglo y la definición del torneo se realizará el domingo próximo en el Gran Parque Central a la hora 16.30.

Nacional salió a jugar con todo la final y a los 9' se puso 1-0 en el marcador con gol de Juan Cruz De los Santos, mientras que a los 34' aumentó la cuenta por intermedio de Gonzalo Carneiro, tras insólito error de Javier Méndez.

Peñarol descontó en tiempo de adición del primer tiempo, con gol de cabeza de Matías Arezo, y empató a los 53' con un remate de larga distancia de Leonardo Fernández, en el que encontró una floja resistencia de Luis Mejía .

El partido terminó 2-2 siendo la quinta vez en toda la historia , desde el profesionalismo instaurado en 1932, que un grande está perdiendo 2-0 un clásico y lo termina empatando 2-2.

La primera vez ocurrió el 13 de agosto de 1933 cuando el Tigre José Pedro Young adelantó a Peñarol con goles a los 14' y 38', pero Nacional lo empató por intermedio del brasileño Rodolpho Barteczko a los 47' y Pedro Petrone a los 76'. El clásico correspondió a la fecha 16 del Campeonato Uruguayo que terminaría ganando Nacional en tres finales de desempate contra Peñarol, en la primera de las cuales se dio el famoso gol de la valija.

En el Campeonato Uruguayo de 1984, Peñarol estaba 2-0 abajo pero lo empató con goles de Mario Saralegui y Néstor Montelongo cuando Nacional se había adelantado tempranamente con anotación de José "Chico" Moreira y luego sumó un tanto Carlos Berrueta.

En 1985 se dio idéntica situación en un partido correspondiente a la serie de clásicos llamada Copa de Oro de los Grandes donde Peñarol ganó las series tanto en 1985 como en 1986. El clásico donde remontó un 0-2 con goles de Walkir Silva y José Luis Zalazar se fue a penales y el aurinegro venció 4-2.

El último clásico donde un grande estaba 2-0 arriba y terminó empatado 2-2 se dio en la ida de la Supercopa Sudamericana de 1992 donde Julio César Dely Valdez y el Pepe José García le dieron a Nacional un valioso empate ante un Peñarol que se había adelantado con goles de Adrián Paz y Pedro Catalino Pedrucci, de penal.

Nacional hizo bueno ese empate porque en la revancha ganó 1-0 con un notable cabezazo de Edison Suárez. Sin embargo, una huelga de jugadores en Uruguay, decretada a causa de incidentes en un partido entre Basáñez y Villa Teresa donde murió un hincha, le impidió a Nacional jugar contra Racing de Avellaneda quedando eliminado del certamen.

En dos clásicos, remontar un 2-0 de nada le sirvió al grande que se vio abajo.

En 1996, en amistoso jugado en el Atilio Paiva Olivera, Peñarol le ganó 3-2 a Nacional a pesar de que el tricolor remontó un 2-0 con goles de Juan Martín "Ñato" Parodi, de penal, y Silvio Fernández. Un gol de Pablo Bengoechea rompió la iguladad.

En la final del Campeonato Uruguayo de la temporada 2014-2015, Peñarol perdió 2-0 al cabo del primer tiempo viéndose apabullado por la presión del equipo de Álvaro Gutiérrez, pero con gran rebeldía y dos goles de Luis Aguiar, llevó el partido a alargue. Ahí, el Colo Santiago Romero metió el 3-2 de cabeza. Sobre la hora, Pablo Migliore le atajó un penal al Chino Álvaro Recoba y el clásico se terminó antes del tiempo reglamentario por violentos incidentes generados por la barra de Peñarol.

Esto quiere decir que a lo largo de la historia, Peñarol supo remontarle dos goles en contra a Nacional en finales por el Campeonato Uruguayo, algo que Nacional nunca pudo hacer.

La primera vez fue en 1944. Nacional ganaba 2-0 con doblete de Atilio García pero goles de Luis Prais, Obdulio Varela de penal y Ernesto "Patrullero" Vidal le dieron el título a Peñarol.

A esas tres remontadas en finales (con la salvedad de que la de 2014-2015 de nada le sirvió porque el título se lo quedó Nacional), Peñarol le suma el recordado 3-2 de la semifinal del Campeonato Uruguayo de 1997 donde perdía 2-0 con dos imponentes goles del tricolor, obras de Ruben Sosa y José Luis Zalazar, pero terminó ganando 3-2 con anotaciones de Marcelo Zalayeta, Luis Romero y Juan Carlos De Lima.

Solo 17 días antes, Peñarol le había remontado a Nacional un 3-1 para ganarle 4-3 en la fecha 9 del Torneo Clausura (antepenúltima) siendo la única vez en la historia que un grande le remontó un 3-1 a su clásico rival y además le terminó ganando.

Historial de clásicos donde se remontaron dos goles de ventaja