Ignacio Ruglio: el "intercambio" de Sebastián Eguren en el túnel, los paraguas "inofensivos" y la "rigurosidad" que espera en el Parque Central donde "ha caído de todo a la cancha"

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , se refirió a hechos ocurridos este domingo en el Estadio Campeón del Siglo, donde se disputó la primera final de la Liga AUF Uruguaya con empate 2-2 ante Nacional .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La definición quedó abierta y el campeón se conocerá el próximo domingo 30 de noviembre en el Gran Parque Central, donde se jugará el partido de vuelta desde la hora 16:30.

Ruglio explicó lo ocurrido con Sebastián Eguren en el túnel para los vestuarios, cuando tras el partido hubo cruces de palabras y el manager deportivo de Nacional lanzó un insulto hacia el sector en el que estaban los allegados aurinegros, entre los que estaba el presidente del club.

“A todos los periodistas que han escrito. No tuve ningún incidente con Eguren en el túnel, todo lo contrario . Bajé a separar y procurar que cada equipo volviera sin líos a los vestuarios”, explicó en un estado de WhatsApp.

PEÑAROL Trostchansky, delegado de Peñarol, consideró "insólita" demora por los paraguas; video del Ministerio del Interior expone al dirigente

FÚTBOL URUGUAYO El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos prohibidos, que estaban escondidos, lo que fue captado por cámaras del Ministerio del Interior

También indicó qué ocurrió con el gerente deportivo albo: “Eguren tuvo un intercambio de palabras normal en el fútbol con un funcionario de nuestro club y solo ayudé a que no la siguieran ahí y se calmaran rápido las aguas”.

“La gente de seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol me agradeció especialmente la actitud de buscar calmar el ambiente y ayudar a que todo terminara en paz”, agregó.

Los paraguas “inofensivos”

Ruglio también se refirió al tema de los paraguas, lo que llevó a que el comienzo del partido se viera demorado debido a que se pidió que fueran retirados.

Peñarol vs Nacional primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo hinchas de Peñarol humo tejido Hinchas de Peñarol colgados al tejido, humo y paraguas abiertos: las razones por las que el partido demoró 16 minutos en comenzar FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

"Respecto a los paraguas (sin punta) y a los humos amarillos y negros de ayer, sigo creyendo que el fútbol es una fiesta y que las tribunas tienen mucho que ver con el espectáculo que se brinda. Ayer había mucha gente pidiendo suspender un partido donde no pasó absolutamente nada para un espectáculo de 40.000 personas", señaló.

El Ministerio del Interior había advertido que estaban prohibidos los paraguas. Este domingo en el CDS quedó grabado el momento en que los hinchas violentos de Peñarol o que violentan las normas utilizan los paraguas y las banderas gigantes para esconderse y no ser registrados por las cámaras de seguridad cuando cometen delitos.

El video de la caja en la tribuna de Peñarol El video de la caja en la tribuna de Peñarol

En un video del Ministerio se ve la forma hinchas aurinegros utilizan paraguas para cubrirse mientras sacaban objetos de una caja en una tribuna del Campeón del Siglo.

"Nunca escuché tanto apuro por suspender por 500 paraguas inofensivos", dijo Ruglio.

G6Uhd0kXwAEJq1J

La revancha en el Gran Parque Central

Ruglio también pidió “rigurosidad” en las medidas de seguridad para la revancha del próximo domingo.

"Esperemos la misma rigurosidad el domingo en el Parque donde ha caído de todo a la cancha, nos han engrasado la tribuna de Peñarol para generar accidentes a nuestros hinchas y nunca escuché tanto apuro por suspender por 500 paraguas inofensivos sin punta”, escribió.

“Ayer fueron una fiesta las tribunas y fue en absoluta paz”, señaló Ruglio.

La segunda final Nacional vs Peñarol se jugará el domingo 30 a partir de la hora 16.30 en el Gran Parque Central.