Trostchansky, delegado de Peñarol, consideró "insólita" demora por los paraguas; video del Ministerio del Interior expone al dirigente

El delegado de Peñarol , Julio Trostchansky , consideró “insólito” que el clásico ante Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya se haya demorado por la presencia de paraguas en las tribunas en el Campeón del Siglo.

Como informó Referí, el comienzo del partido se retrasó 16 minutos debido a que se ordenó que no podía haber paraguas en las tribunas, algo que estaba prohibido.

Por ese motivo, hasta que no sacaron todos los paraguas, el encuentro no se inició.

A través de sus redes sociales, el delegado de Peñarol, Trostchansky, se refirió al asunto de los paraguas al responder un posteo del periodista Ignacio Álvarez en X.

“El viernes de noche estaban todos los paraguas prontos dentro del estadio de Peñarol”, señaló Nacho Álvarez con una foto de paraguas.

Ese posteo tuvo la respuesta de Trostchansky. “Nacho, ¿es en serio tu cuenta o es alguien que te hizo una cuenta parodia?”

“No me digas que les molesta. Lo que hicieron con la demora del partido por los paraguas fue insólito. Solo falta que prohíban jugar partidos los días de lluvia, así al menos serán coherentes”.

— Julio Trostchansky (@JTrostchansky) November 24, 2025

https://t.co/3HPOmQ29Y8 — Julio Trostchansky (@JTrostchansky) November 24, 2025

El video del Ministerio del Interior

Tras el clásico, el Ministerio del Interior publicó un video en el que deja en evidencia el motivo de por qué se prohíben los paraguas: evitar que sean utilizados para que los hinchas se escondan debajo de ellos y de esa forma no sean identificados por las cámaras de seguridad.

G6Uhd0kXwAEJq1J

Eso era lo que ocurría con las banderas de gran tamaño, las que fueron prohibidas por ese motivo luego de los graves episodio de violencia que se registraron en la final del Torneo Intermedio y que dejó a un funcionario de seguridad internado en estado grave tras ser alcanzado por una bengala náutica que lanzaron hinchas de Nacional.

En el video del Ministerio del Interior se ve la forma en que hinchas de Peñarol, algunos de ellos enmascarados para que no puedan ser identificados, utilizan paraguas para taparse mientras sacan objetos de una caja ubicada en la parte superior en un sector de la tribuna del Campeón del Siglo.

El video de la caja en la tribuna de Peñarol El video de la caja en la tribuna de Peñarol

En ese tiempo de espera fue suficiente para que se pudiera ver la molestia del entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, quien estaba en la cancha esperando a los jugadores.

Cuando los equipos no entraban, a través de la transmisión de la televisión se vio a Aguirre reclamar: “¡Por un paragua!”.

El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objeto El video de la caja en la tribuna de Peñarol de la que los hinchas sacaron objetos

En realidad la decisión fue más que por un paragua, se trata de un cambio en las costumbres de los hinchas, un cambio cultural, para que la tribuna vuelva a ser ocupada por los hinchas que necesita el fútbol y no por los violentos.

Posiblemente Aguirre desconoce que los paraguas y las banderas, así sea una, son el lugar que los violentos buscan para esconderse y provocar el caos y el miedo en las tribunas.