Trostchansky, delegado de Peñarol, consideró "insólita" demora por los paraguas; video del Ministerio del Interior expone al dirigente
“No me digas que les molesta", señaló el delegado de Peñarol sobre los paraguas en respuesta a un comunicador
24 de noviembre 2025 - 9:26hs
FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY
El delegado de Peñarol, Julio Trostchansky, consideró “insólito” que el clásico ante Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya se haya demorado por la presencia de paraguas en las tribunas en el Campeón del Siglo.
Nacho, es en serio tu cuenta o es alguien que te hizo una cuenta parodia? No me digas que les molesta Lo que hicieron con la demora del partido por los paraguas fue insólito Solo falta que prohiban jugar partidos los dias de lluvia , asi al menos serán coherentes https://t.co/3HPOmQ29Y8
Eso era lo que ocurría con las banderas de gran tamaño, las que fueron prohibidas por ese motivo luego de los graves episodio de violencia que se registraron en la final del Torneo Intermedio y que dejó a un funcionario de seguridad internado en estado grave tras ser alcanzado por una bengala náutica que lanzaron hinchas de Nacional.
En el video del Ministerio del Interior se ve la forma en que hinchas de Peñarol, algunos de ellos enmascarados para que no puedan ser identificados, utilizan paraguas para taparse mientras sacan objetos de una caja ubicada en la parte superior en un sector de la tribuna del Campeón del Siglo.
Cuando los equipos no entraban, a través de la transmisión de la televisión se vio a Aguirre reclamar: “¡Por un paragua!”.
En realidad la decisión fue más que por un paragua, se trata de un cambio en las costumbres de los hinchas, un cambio cultural, para que la tribuna vuelva a ser ocupada por los hinchas que necesita el fútbol y no por los violentos.
Posiblemente Aguirre desconoce que los paraguas y las banderas, así sea una, son el lugar que los violentos buscan para esconderse y provocar el caos y el miedo en las tribunas.