BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025: aquí todas las fechas

El Banco de Previsión Social (BPS) publicó su calendario de pagos para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones correspondientes al mes de noviembre, que serán abonadas en diciembre de 2025 .

Depósitos en cuenta bancaria (Bancos e IEDES): los beneficiarios que reciban sus pagos a través de depósitos en cuentas bancarias (tanto en bancos como en instituciones emisoras de dinero electrónico) podrán cobrar el martes 2 de diciembre . Este pago se realizará de manera automática en las cuentas correspondientes, sin necesidad de que los beneficiarios se desplacen a las oficinas del BPS.

Cobro en oficinas de BPS (dependiendo del número de cédula): los beneficiarios que prefieren o necesitan cobrar de manera presencial en las oficinas del BPS en Montevideo, podrán hacerlo entre el martes 2 y el lunes 22 de diciembre , según el calendario asignado según su número de cédula. Cada cédula tiene un día específico para asistir, por lo que es importante verificar en el calendario oficial de BPS cuál corresponde al beneficiario.

Cobro a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos): los beneficiarios que reciben sus pagos a través de empresas contratistas como Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos podrán hacerlo entre el jueves 4 y el lunes 22 de diciembre . Este plazo cubre más de dos semanas, por lo que los beneficiarios pueden elegir el día que mejor les convenga dentro de ese rango.

Cobro en el interior del país:

Depósitos en cuenta bancaria (Bancos e IEDES): al igual que en Montevideo, los beneficiarios que reciban sus pagos a través de depósitos bancarios en el interior del país podrán acceder a ellos el martes 2 de diciembre. El pago se realizará automáticamente en sus cuentas.

Giras de pago de BPS: los beneficiarios en el interior del país que reciban su jubilación o pensión a través de las giras de pago de BPS, podrán cobrar entre el miércoles 3 y el viernes 5 de diciembre. Las fechas exactas dependerán de la localidad donde se encuentren. Para saber el día específico que les corresponde, deberán consultar con la agencia de BPS correspondiente o acceder a la herramienta en línea disponible en su página web.

Cobro a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos): aquellos beneficiarios que cobren a través de las mismas empresas contratistas mencionadas anteriormente (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos) también podrán hacerlo entre el jueves 4 y el lunes 22 de diciembre, con la flexibilidad de elegir el día que mejor se ajuste a sus necesidades dentro de este rango.

Herramientas y recursos adicionales: