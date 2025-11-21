Dólar
/ Nacional / URUGUAY

Orsi sobre la conferencia de Bielsa: el deseo de que "le vaya mejor" al DT y la ironía sobre ser comentarista

“¡Lo que me faltaba, ahora ser comentarista deportivo!”, bromeó el mandatario

21 de noviembre 2025 - 11:54hs
Yamandú Orsi
Foto: Gaston Britos / FocoUy

El presidente de la República, Yamandú Orsi, fue consultado sobre la selección uruguaya y la conferencia de prensa del entrenador Marcelo Bielsa, tras los últimos resultados deportivos, la dura caída por 5-1 frente a Estados Unidos en la ciudad de Tampa y bromeó con que las declaraciones del DT "van a dar para hablar 15 días".

Durante una rueda de prensa realizada este viernes en Vista Linda (Canelones), consignada por Telemundo (Canal 12), el mandatario aseguró que escuchó atentamente las declaraciones del técnico de la Celeste. “La escuché, es muy de Bielsa. Va a dar para hablar 15 días”, afirmó Orsi sobre la conferencia brindada por el entrenador en la noche del jueves.

El mandatario manifestó su deseo de una mejora en el rendimiento del combinado nacional y, entre risas, bromeó sobre su rol en ese tipo de temas: “Ojalá le vaya mejor”, dijo, antes de agregar: “¡Lo que me faltaba, ahora ser comentarista deportivo!”.

Orsi también fue consultado sobre la decisión de que las finales del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Peñarol se disputen sin público visitante. Al respecto, dijo: “No tenemos más remedio; es lamentable, pero es así”.

