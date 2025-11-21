Orsi sobre la conferencia de Bielsa: el deseo de que "le vaya mejor" al DT y la ironía sobre ser comentarista

Embed - Telemundo on Instagram: "Entre risas por considerar que le estaban haciendo preguntas que lo ponían en posición de “comentarista deportivo”, el presidente Yamandú Orsi deseó que, de ahora en más, a la selección uruguaya “le vaya mejor” y dijo que escuchó la conferencia del entrenador Marcelo Bielsa de la noche del jueves. “La escuché. Es muy de Bielsa. Va a dar para hablar 15 días”, dijo Oris este viernes en rueda de prensa en Vista Linda (Canelones), cuando, ya sobre el final, se le consultó si había visto la conferencia de prensa que dio el entrenador de la Celeste tras los últimos magros resultados. “Ojalá le vaya mejor”, dijo Orsi, y enseguida agregó entre risas: “¡Lo que me faltaba, ahora ser comentarista deportivo! En tanto, el presidente también fue consultado sobre el formato elegido para que se jueguen las dos finales del Campeonato Uruguayo, en las que no habrá hinchada visitante en ninguno de los dos partidos entre Peñarol y Nacional en sus respectivos estadios: “No tenemos más remedio; es lamentable, pero es así”."

