Alarma en Uruguay | Estos son los videos hechos con IA que utilizan la imagen del presidente Yamandú Orsi para estafar

El Ministerio del Interior activó este miércoles la alarma nacional por la circulación de un video falso en el que se utiliza la imagen del presidente Yamandú Orsi para promover una estafa de inversiones.

El registro confeccionado mediante el recurso de Deepfake fue reportado por cientos de usuarios de YouTube. Se instó a no ingresar al link asociado ya que "podría tratarse de un intento de estafa o phishing para robar sus datos".

"Hemos detectado la circulación en redes sociales de un video que utiliza la imagen del Señor Presidente de la República con información completamente falsa y fraudulenta. Este video es un ejemplo de deepfake o contenido generado por Inteligencia Artificial, que busca engañar a la ciudadanía utilizando figuras públicas para difundir desinformación", amplió la cartera nacional en redes sociales.

Los deepfakes son videos, imágenes o audios generados por inteligencia artificial que imitan la apariencia y voz de una persona con tal precisión que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos.

Generalmente creados en tiempo real, se utilizan más comúnmente en videos y filtros de realidad aumentada. Aunque muchas aplicaciones para consumidores emplean esta tecnología con fines de entretenimiento, su creciente accesibilidad elevó su uso con fines malintencionados.

¿Qué hacer ante la presencia del video Deepfake donde aparece el presidente Yamandú Orsi?

El Ministerio del Interior llamó a ejecutar dos instancias preventivas para quienes detecten el video Deepfake donde aparece el presidente Yamandu Orsi:

1) NO INGRESE AL LINK asociado a esta publicación o video. Podría tratarse de un intento de estafa o phishing para robar sus datos.

2) NO LO COMPARTAS: Ayúdenos a cortar la cadena de desinformación.

"Reafirmamos que la información oficial del Gobierno y la Presidencia se comunica únicamente a través de canales institucionales verificados", insistió la cartera nacional.

¿Cómo es la estafa del video Deepfake donde aparece el presidente Yamandú Orsi?

El link asociado al video donde aparece el presidente Yamandu Orsi, redirecciona a un apócrifo artículo del periódico El País titulaado: Samuel García Sepúlveda "Este proyecto le reportará 173,423 UYU en su primer mes de inversión o le devolveré su inversión".

Con fecha de creación informada el 18 de noviembre, el texto simula una entrevista a un hombre identificado como Samuel García Sepúlveda, pero con la imagen del mandatario uruguayo.

"El 73% de las familias en Uruguay gastan entre 459 UYU y 1149 UYU mensuales en comida y cuentas. ¡Invierte esa cantidad hoy y asegura tu futuro y el de tus hijos!", reseña la engañosa.