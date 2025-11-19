Dólar
FÚTBOL

Sergio Gorzy cargó contra Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay: "Caro, innecesario e irrespetuoso"

Sergio Gorzy cuestionó al técnico de la selección uruguaya, dijo que "no transmite" y que "no se puede seguir culpando a Suárez"

19 de noviembre 2025 - 14:38hs
Sergio Gorzy
Sergio Gorzy @camaraceleste

Uno de los que aprovechó la derrota para cargar contra el entrenador rosarino fue Sergio Gorzy, que desde que asumió el argentino fue uno de los principales críticos y cuestionadores de su forma de trabajo y de su rol.

En un extenso posteo en la red social X, el periodista deportivo elaboró una lista de críticas, opiniones y valoraciones sobre el proceso de trabajo de Bielsa y el presente de la selección, con el título "caro, innecesario e irrespetuoso".

El mensaje de Sergio Gorzy contra Marcelo Bielsa

"El problema no son los jugadores", escribió Gorzy. "Nos hizo cinco goles un equipo sin un solo jugador de élite".

Según el periodista de Sport 890 y Tenfield, no hay una "cama" de los jugadores contra el argentino. "Los jugadores no bombean. Para bombear tenés que ser (Federico) Valverde o tener el puesto asegurado. Pero Fiermarín o Brian no bombean", en referencia a dos de los jugadores del plantel que viajó a los amistosos contra México y Estados Unidos que se jugaron en la última semana.

"Desde la semifinal de la Copa América 2024 perdida contra 10 colombianos venimos en caída libre", agregó Gorzy, que consideró que "no se puede seguir culpando a Luis Suárez", en referencia a la entrevista que el exdelantero de la selección dio en setiembre del año pasado, en la que reveló algunas disputas internas entre Bielsa y los jugadores, y los problemas de relacionamiento que se habían generado en su tiempo al frente de la selección.

"Suárez habló después de perder la semifinal, el espantoso partido por el tercer puesto con Canadá que lo salvó él y dos pálidos 0 a 0 en Eliminatorias. Ya está", dijo el periodista, que aseguró que "Bielsa no transmite".

Gorzy apuntó que "los que tuvieron la idea de traer a Bielsa no son culpables, son víctimas. Fueron ingenuos, costó 24 palos", y agregó con ironía "pagamos al mago Copperfield en Las Vegas y tenemos al Mago sin dientes en Rosario".

Temas:

Sergio Gorzy Marcelo Bielsa Uruguay Estados Unidos

