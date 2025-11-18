Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Miércoles:
Mín  16°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / PALABRA DEL AÑO

Qué significa "parasocial", la palabra del año según el diccionario de Cambridge

"El término parasocial refleja el ambiente en 2025 (...). Lo que era antes un término académico especializado entró al lenguaje corriente", aseguran desde la institución

18 de noviembre 2025 - 15:53hs
Si usted tiene una gran afinidad con Taylor Swift sin jamás haberla visto está viviendo una relación parasocial

Si usted tiene una gran afinidad con Taylor Swift sin jamás haberla visto está viviendo una relación "parasocial"

Getty Images

Si usted tiene una gran afinidad con Taylor Swift sin jamás haberla visto, o utiliza un robot conversacional como confidente, está viviendo una relación "parasocial", palabra del año 2025 para el diccionario en línea de Cambridge.

El adjetivo "parasocial" está definido por el muy popular diccionario como "una relación que alguien experimenta con una persona famosa que no conoce, un personaje de libro, filme o serie televisiva, etc., o una inteligencia artificial".

Ese tipo de relación en sentido único fue analizada en 1956 por sociólogos de la Universidad de Chicago, Donald Horton y Richard Wohl, que describían la cercanía experimentada por los telespectadores por las personalidades de televisión, indican las prensas universitarias de Cambridge, en comunicado.

Más noticias
la bajada vendio 25 mil entradas en un dia: los detalles de la fiesta en la rambla de punta carretas y como comprar localidades
LA BAJADA

La Bajada vendió 25 mil entradas en un día: los detalles de la fiesta en la rambla de Punta Carretas y cómo comprar localidades

empezo la venta de entradas para la bajada 2025: cuanto cuestan, como hacer la fila virtual y lo que se sabe de la fecha de la fiesta
LA BAJADA 2025

Empezó la venta de entradas para La Bajada 2025: cuánto cuestan, cómo hacer la fila virtual y lo que se sabe de la fecha de la fiesta

"El término parasocial refleja el ambiente en 2025 (...). Lo que era antes un término académico especializado entró al lenguaje corriente", dice Colin McIntosh, del Cambridge Dictionary, cuyo sitio internet "registró altos niveles de búsqueda" por esa palabra.

Simone Schnall, profesora de psicología social experimental en la universidad de Cambridge, destaca que "muchas personas establecen relaciones parasociales malsanas e intensas con influenciadores".

La gente desarrolla de esta manera el sentimiento de "conocer" a las personas con quienes establecen relaciones parasociales, y confían en ellas hasta llevar "a formas extremas de lealtad", cuando es un asunto "completamente unilateral", dice.

Otra palabra que tiene un "impacto importante" este año es "slop", que designa a contenidos de mala calidad generados por la IA.

En total, unas 6.000 palabras, entre las cuales "tradwife" (esposa tradicional), fueron agregadas en 2025 al Cambridge Dictionary en línea, gratuito, que reivindica unos 350 millones de usuarios y más de 1.500 millones de páginas vistas anualmente.

AFP

Temas:

Diccionario Parasocial 2025

Seguí leyendo

Las más leídas

Valeria de Angeli y Diego Lois, fundadores de Rebío
HISTORIA

El matrimonio uruguayo que creó su propia línea de productos de limpieza ecológicos, llegaron a las farmacias y ahora quieren conquistar a las grandes superficies

Archivo. Inauguración del monumento a Wilson Ferreira sobre la rotonda de Avenida de las Américas y la Interbalnearia
RUTA 101

MTOP apuesta por un viaducto en avenida de las Américas hacia el aeropuerto tras matar la idea del intercambiador anunciado por el gobierno de Lacalle Pou

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

El festejo de Flavio Perchman y la respuesta de Trostchansky: cómo Nacional le "ganó" la localía a Peñarol para los clásicos de las finales de la Liga AUF Uruguaya

Marcelo Bielsa y Facundo Pellistri
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa desafectó a cinco futbolistas, que tampoco jugaron frente a México, y se quedó con 22 en la selección uruguaya para visitar a Estados Unidos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos