El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU en el estadio de Tampa y la bronca con Bielsa: "No jugamos a nada"; mirá el video

El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU

Hinchas de la selección uruguaya que estuvieron este martes en Tampa, donde la celeste cayó goleada 5-1 ante Estados Unidos , manifestaron su bronca contra el entrenador Marcelo Bielsa y jugadores del combinado cuando dejaban la cancha rumbo a los vestuarios.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

“No jugamos a nada, Bielsa, no jugamos a nada”, se escuchó entre duros insultos , según se vio en un video divulgado en Las voces del fútbol de Canal 5 TNU.

“¡Esto es Uruguay, papá, esto es Uruguay!”, se escuchó también entre el griterío.

Marcelo Bielsa en el partido de Uruguay ante EEUU

Además, hubo insultos para todo el grupo. “¡Manga de cagones, hijos de puta!”, expresó uno de los parciales celestes .

SELECCIÓN URUGUAYA ¿Tiene fuerza Marcelo Bielsa para seguir en la selección uruguaya? Lo que dijo Jorge Giordano, quien señaló que hay "mucha autocrítica"

EN CONFERENCIA "Me siento responsable de todo esto", dijo Marcelo Bielsa tras sufrir la goleada ante Estados Unidos y dijo que "de ningún modo" trabajará la parte psicólogica de la selección

Uruguay's defender #22 Joaquin Piquerez and bench teammates walk off the pitch after the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carri Jugadores de Uruguay tras la derrota 5-1 ante EEUU Foto: AFP

Mientras que Rodrigo Bentancur fue destacado por uno de los hinchas. “Lolo, solo vos, solos vos Bentancur”, señaló.

AFP__20251119__84FR96W__v1__MidRes__FootballInternationalFriendlyUnitedStatesVUrugua

Goleada histórica

Como informó Referí, la selección de Uruguay sufrió este martes una dolorosa e histórica derrota ante un equipo alternativo de Estados Unidos, que en Tampa, lo sometió por un humillante 5-1 en partido amistoso.

Uruguay no perdía por cuatro goles desde el 7 de setiembre de 2012 cuando en Barranquilla, por Eliminatorias, cayó 4-0 ante Colombia en partido donde anotaron Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez, en dos oportunidades, y Camilo Zúñiga.

La celeste era dirigida por Óscar Tabárez y ese 4-0 igualó su peor resultado en su era que duró de marzo de 2006 hasta noviembre de 2021.