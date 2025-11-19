El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU en el estadio de Tampa y la bronca con Bielsa: "No jugamos a nada"; mirá el video

Mientras que Rodrigo Bentancur fue destacado por uno de los hinchas. “Lolo, solo vos, solos vos Bentancur”, señaló.
Goleada histórica
Como informó Referí, la selección de Uruguay sufrió este martes una dolorosa e histórica derrota ante un equipo alternativo de Estados Unidos, que en Tampa, lo sometió por un humillante 5-1 en partido amistoso.
Uruguay no perdía por cuatro goles desde el 7 de setiembre de 2012 cuando en Barranquilla, por Eliminatorias, cayó 4-0 ante Colombia en partido donde anotaron Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez, en dos oportunidades, y Camilo Zúñiga.
La celeste era dirigida por Óscar Tabárez y ese 4-0 igualó su peor resultado en su era que duró de marzo de 2006 hasta noviembre de 2021.