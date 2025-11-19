Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU en el estadio de Tampa y la bronca con Bielsa: "No jugamos a nada"; mirá el video

Hinchas de la selección uruguaya insultaron al entrenador y a jugadores tras la goleada 5-1 ante Estados Unidos en Tampa

19 de noviembre 2025 - 7:51hs

El enojo de los hinchas de la selección uruguaya tras la goleada sufrida con EEUU

“No jugamos a nada, Bielsa, no jugamos a nada”, se escuchó entre duros insultos, según se vio en un video divulgado en Las voces del fútbol de Canal 5 TNU.

Uruguay's head coach Argentine Marcelo Bielsa signals instructions to his players from the sidelines during the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Mi
Marcelo Bielsa en el partido de Uruguay ante EEUU

Marcelo Bielsa en el partido de Uruguay ante EEUU

“¡Esto es Uruguay, papá, esto es Uruguay!”, se escuchó también entre el griterío.

Además, hubo insultos para todo el grupo. “¡Manga de cagones, hijos de puta!”, expresó uno de los parciales celestes.

Marcelo Bielsa
EN CONFERENCIA

"Me siento responsable de todo esto", dijo Marcelo Bielsa tras sufrir la goleada ante Estados Unidos y dijo que "de ningún modo" trabajará la parte psicólogica de la selección

Marcelo Bielsa
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Tiene fuerza Marcelo Bielsa para seguir en la selección uruguaya? Lo que dijo Jorge Giordano, quien señaló que hay "mucha autocrítica"

Uruguay's defender #22 Joaquin Piquerez and bench teammates walk off the pitch after the international friendly football match between USA and Uruguay at the Raymond James Stadium in Tampa, Florida on November 18, 2025. (Photo by Miguel J. Rodriguez Carri
Jugadores de Uruguay tras la derrota 5-1 ante EEUU

Jugadores de Uruguay tras la derrota 5-1 ante EEUU

Mientras que Rodrigo Bentancur fue destacado por uno de los hinchas. “Lolo, solo vos, solos vos Bentancur”, señaló.

AFP__20251119__84FR96W__v1__MidRes__FootballInternationalFriendlyUnitedStatesVUrugua

Goleada histórica

Como informó Referí, la selección de Uruguay sufrió este martes una dolorosa e histórica derrota ante un equipo alternativo de Estados Unidos, que en Tampa, lo sometió por un humillante 5-1 en partido amistoso.

Uruguay no perdía por cuatro goles desde el 7 de setiembre de 2012 cuando en Barranquilla, por Eliminatorias, cayó 4-0 ante Colombia en partido donde anotaron Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez, en dos oportunidades, y Camilo Zúñiga.

La celeste era dirigida por Óscar Tabárez y ese 4-0 igualó su peor resultado en su era que duró de marzo de 2006 hasta noviembre de 2021.

Temas:

Marcelo Bielsa selección uruguaya Estados Unidos Tampa

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Gonzalo Petit 
ESPAÑA

En España informan que Betis medita interrumpir el préstamo de Gonzalo Petit a Mirandés

Diego García y Emiliano Ancheta
PEÑAROL

La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos