¿Tiene fuerza Marcelo Bielsa para seguir en la selección uruguaya? Lo que dijo Jorge Giordano, quien señaló que hay "mucha autocrítica"

El director de selecciones nacionales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Giordano , consideró que el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , tiene fuerza para seguir en su cargo luego de la derrota 5-1 ante Estados Unidos que recibió el combinado en el amistoso de este martes en Tampa.

El funcionario de la AUF fue consultado por si ve con fuerza para seguir a Bielsa tras el partido y en un momento en el que no le encuentra el mejor juego a su equipo en los últimos encuentros.

"Me siento responsable de todo esto", dijo Marcelo Bielsa tras sufrir la goleada ante Estados Unidos y dijo que "de ningún modo" trabajará la parte psicólogica de la selección

Ante la mención de que se lo veía como perdido al seleccionador, Giordano señaló: “No, no lo comparto”.

“Incluso, creo que hay mucha autocrítica”, agregó.

“Veo que estamos doloridos, ante ese dolor también hay un razonamiento y una autocritica, y hay que recomponer y seguir”, señaló el director de selecciones nacionales

Lo que dijo Marcelo Bielsa tras la goleada de EEUU

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, recurrió una vez más al mismo discurso de sus últimas conferencias asumiendo toda la responsabilidad del mal rendimiento del equipo. Este martes, la celeste fue sometida a una verdadera paliza por una selección alternativa de Estados Unidos, en amistoso disputada en Tampa. Uruguay perdió 5-1 dejando una pésima imagen.

"Lo que pienso es que no tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos. Me pide que explique por qué sucede esto y le respondo que lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas, cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas. cuál es el estilo que propongo", dijo Bielsa ante la primera pregunta de la conferencia de prensa.

"Evidentemente jugó nuestro equipo con jugadores con los jugadores que juegan con más frecuencia contra los jugadores que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos y las diferencias fueron las que fueron, las que vieron. Entonces, lo que está claro es la gestión que hago de un equipo que fue superado cómo lo fue hoy Uruguay. No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda", agregó.