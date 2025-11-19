"Es una nube tóxica": meteorólogo advirtió sobre la peligrosidad de las partículas provenientes de Argentina

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) explicó a qué se debe la llegada de una nube de polvo a las zonas costeras del país, proveniente de la Patagonia argentina, y el meteorólogo Nubel Cisneros advirtió sobre las características y la peligrosidad de estas partículas.

En su espacio con Subrayado (Canal 10), el especialista confirmó lo señalado por el organismo oficial del tiempo y argumentó que se reactivaron los incendios forestales en la Patagonia argentina, que continúan afectando la provincia de Chubut, con focos activos que desde el lunes se extienden en localidades como Epuyén. Los fuertes vientos del sector Oeste, sobre lo que es la zona patagónica, y un frente frío inactivo que se desplazó por la zona "lo acercó mucho a nuestra región".

"Es una nube tóxica, una nube química que supuestamente no es muy peligrosa pero vemos los efectos que está generando", advirtió el meteorólogo.

En tal sentido, dijo que la situación de turbiedad que se observa en el cielo responde a esta nube "que indudablemente es una nube tóxica que se gestó sobre la zona de Ezeiza y que ahora se ha desplazado sobre nuestra región".

"Es indudable que son partículas químicas que están en el aire y por lo tanto algo de toxicidad tiene. Si bien es cierto que dicen que no es demasiado tóxica, la verdad es que complica bastante y la visibilidad está bastante turbia". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1990900838835814889&partner=&hide_thread=false "Es una nube tóxica que se gestó sobre la zona de Ezeiza y que se ha desplazado ahora sobre nuestra región (...) son partículas químicas que están en el aire y por lo tanto algo de toxicidad tiene", dijo Nubel Cisneros. pic.twitter.com/pAcbzAizHQ — Subrayado (@Subrayado) November 18, 2025