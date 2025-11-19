Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

"Es una nube tóxica": meteorólogo advirtió sobre la peligrosidad de las partículas provenientes de Argentina

"Es indudable que son partículas químicas que están en el aire y por lo tanto algo de toxicidad tiene", señaló el especialista

19 de noviembre 2025 - 8:33hs
nubepolvo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) explicó a qué se debe la llegada de una nube de polvo a las zonas costeras del país, proveniente de la Patagonia argentina, y el meteorólogo Nubel Cisneros advirtió sobre las características y la peligrosidad de estas partículas.

En su espacio con Subrayado (Canal 10), el especialista confirmó lo señalado por el organismo oficial del tiempo y argumentó que se reactivaron los incendios forestales en la Patagonia argentina, que continúan afectando la provincia de Chubut, con focos activos que desde el lunes se extienden en localidades como Epuyén. Los fuertes vientos del sector Oeste, sobre lo que es la zona patagónica, y un frente frío inactivo que se desplazó por la zona "lo acercó mucho a nuestra región".

"Es una nube tóxica, una nube química que supuestamente no es muy peligrosa pero vemos los efectos que está generando", advirtió el meteorólogo.

Más noticias
Se espera para este verano varias olas de calor y la llegada de La Niña
VERANO 2026

"Más de una ola de calor", La Niña y mala situación para el agro: meteorólogo adelantó cómo será el verano 2026

meteorologo anuncio calor sostenido y buena presencia de sol hasta el jueves: las maximas rondaran los 30°c
PRONÓSTICO

Meteorólogo anunció calor sostenido y buena presencia de sol hasta el jueves: las máximas rondarán los 30°C

En tal sentido, dijo que la situación de turbiedad que se observa en el cielo responde a esta nube "que indudablemente es una nube tóxica que se gestó sobre la zona de Ezeiza y que ahora se ha desplazado sobre nuestra región".

"Es indudable que son partículas químicas que están en el aire y por lo tanto algo de toxicidad tiene. Si bien es cierto que dicen que no es demasiado tóxica, la verdad es que complica bastante y la visibilidad está bastante turbia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1990900838835814889&partner=&hide_thread=false

Temas:

Meteorólogo nube Inumet Nubel Cisneros Patagonia argentina

Seguí leyendo

Las más leídas

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

La Bajada vendió 25 mil entradas en un día: los detalles de la fiesta en la rambla de Punta Carretas y cómo comprar localidades
LA BAJADA

La Bajada vendió 25 mil entradas en un día: los detalles de la fiesta en la rambla de Punta Carretas y cómo comprar localidades

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos