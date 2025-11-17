Esta semana vuelven las lluvias: meteorólogo avisó por un nuevo frente frío que traerá precipitaciones "en todos lados"

Este domingo se registraron varios episodios de lluvias acompañadas por ráfagas de viento fuerte en distintos puntos del país. Tras el pasar de este temporal, corto pero intenso, se esperan mejoras y luego nuevas precipitaciones sobre el final de la semana, según dijo este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis.

En Informativo Sarandí, el especialista pronosticó mínimas de 14 °C y máximas de 21 °C para este lunes, en una jornada algo nubosa y con sol .

Luego, el martes, la mínima se ubicará nuevamente en los 14 °C y la máxima ascenderá a los 25 °C, con cielos algo nubosos y soleados. Durante el día el experto prevé el pasar de un frente frío , que no tendrá repercusiones fuertes.

Producto de dicho frente, el miércoles las mínimas rondarán los 13 °C y las máximas los 22 °C , con cielos algo nubosos .

El jueves, las temperaturas serán similares y durante las últimas horas de la jornada, aseguró Ramis, se registrarán nuevos episodios de lluvias, sobre todo en el sur del país.

El mal tiempo continuará el viernes con precipitaciones en todo el país. La mínima estará sobre los 6 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.

"Entre el jueves y el viernes pasa un frente frío que generará cielos cubiertos con lluvia y alguna célula de tormenta", avisó el experto, quien aventuró que el viernes lloverá "en todos lados". La situación climática mejoraría rumbo al fin de semana, según las proyecciones del experto.