Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 17 de noviembre

El comienzo de semana llegará con un descenso térmico matinal y una jornada estable en todo el país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) . Para este lunes 17 de noviembre se esperan cielos mayormente despejados, presencia de neblinas en varias zonas y vientos moderados , con algunas rachas más fuertes en áreas costeras.

La capital tendrá una mañana fresca, con mínimas de 10 °C y un cielo claro y algo nuboso , con pasajes de nubosidad.

Los vientos soplarán del sur al suroeste entre 10 y 30 km/h .

Durante la tarde y la noche el tiempo se mantendrá claro, con una máxima que alcanzará los 20 °C.

El viento rotará de suroeste al noroeste, manteniendo intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h hacia la noche.

Este

El este del país tendrá una de las mañanas más frías, con 7 °C de mínima y un ambiente claro y algo nuboso, acompañado de neblinas.

El viento soplará del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras, aunque está previsto que amainen con el correr de la mañana.

Por la tarde y la noche el cielo se mantendrá entre claro y algo nuboso, nuevamente con presencia de neblinas.

El viento será del sector oeste 10-30 km/h, con períodos de variables entre 10 y 20 km/h.

Oeste

El oeste tendrá una jornada estable, con una mínima de 8 °C y una mañana clara y algo nubosa, con neblinas tempranas.

Los vientos soplarán del sur al sector oeste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo quedará claro, con una máxima de 23 °C.

Se prevén vientos del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras hacia la noche.

Norte

El norte presenta un inicio de semana templado, con mínima de 10 °C y mañana clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y neblinas.

El viento será del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, que irán disminuyendo.

Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con una máxima de 24 °C.

Los vientos pasarán del sector sur al norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.