Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 17 de noviembre

El comienzo de semana llegará con un descenso térmico matinal y una jornada estable en todo el país, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Para este lunes 17 de noviembre se esperan cielos mayormente despejados, presencia de neblinas en varias zonas y vientos moderados, con algunas rachas más fuertes en áreas costeras.
A continuación, el detalle por región.
Montevideo y Área Metropolitana
La capital tendrá una mañana fresca, con mínimas de 10 °C y un cielo claro y algo nuboso, con pasajes de nubosidad.
Los vientos soplarán del sur al suroeste entre 10 y 30 km/h.
Durante la tarde y la noche el tiempo se mantendrá claro, con una máxima que alcanzará los 20 °C.
El viento rotará de suroeste al noroeste, manteniendo intensidades de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h hacia la noche.
Este
El este del país tendrá una de las mañanas más frías, con 7 °C de mínima y un ambiente claro y algo nuboso, acompañado de neblinas.
El viento soplará del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras, aunque está previsto que amainen con el correr de la mañana.
Por la tarde y la noche el cielo se mantendrá entre claro y algo nuboso, nuevamente con presencia de neblinas.
El viento será del sector oeste 10-30 km/h, con períodos de variables entre 10 y 20 km/h.
Oeste
El oeste tendrá una jornada estable, con una mínima de 8 °C y una mañana clara y algo nubosa, con neblinas tempranas.
Los vientos soplarán del sur al sector oeste entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y la noche el cielo quedará claro, con una máxima de 23 °C.
Se prevén vientos del sector oeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 km/h en zonas costeras hacia la noche.
Norte
El norte presenta un inicio de semana templado, con mínima de 10 °C y mañana clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y neblinas.
El viento será del sector sur entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, que irán disminuyendo.
Durante la tarde y la noche continuará el cielo claro y algo nuboso, con una máxima de 24 °C.
Los vientos pasarán del sector sur al norte entre 10 y 20 km/h, con períodos de variables entre 0 y 10 km/h.