/ Nacional / PRONÓSTICO

Inumet pronosticó como estará este fin de semana en que Peñarol y Liverpool definen el finalista de la Liga AUF

El organismo ya había emitido un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde de este sábado

13 de noviembre 2025 - 18:23hs
Estadio Centenario

Archivo: Estadio Centenario

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 14 de al domingo 16 de noviembre, día en que Peñarol y Liverpool definirán quien es el finalista que enfrente a Nacional para conquistar la Liga AUF.

El carbonero y el negriazul se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 18:00 en el Estadio Centenario.

El director de Meteorología del Inumet, Néstor Santayana, recordó que para este fin de semana rige "un aviso especial" por la "combinación de masa de aire húmedo y muy inestable". Además recordó que "el pasaje de un sistema frontal" favorecerá "la formación de tormentas fuertes y severas".

El viernes será "una jornada calurosa en la tarde con mayor nubosidad hacia la zona norte", según Santayana. En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 28 °C.

Pronóstico de Inumet para el viernes 14 de noviembre
Para el sábado "la temperatura máxima se mantendrá por encima de los 30 °C, e ingresará un masa de aire húmeda que se inestabilizará y favorecerá la formación de tormentas y puntualmente severas en el norte y suroeste", según el meteorólogo.

Ese día en la capital del país, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima también será de 30 °C, al igual que en el este. En el suroeste, centro y norte del país se esperan mayor calor.

Pronóstico de Inumet para el sábado 15 de noviembre
La situación de inestabilidad "continuará el domingo", día del encuentro entre Peñarol y Liverpool, "también con tormentas fuertes y puntualmente severas afectando todo el país".

"Luego del pasaje del sistemas frontal el viento rotará e incrementará, de componente sur descendiendo la temperatura". En Montevideo la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 22 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 16 de noviembre
El Inumet ya había emitido un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde de este sábado 15 de noviembre.

Además detalló que los fenómenos "más significativos" se prevén en el litoral oeste, el centro-sur y este.

El organismo adviertió que en zonas de tormenta se podrán registrar "rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes".

