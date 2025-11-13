Inumet pronosticó como estará este fin de semana en que Peñarol y Liverpool definen el finalista de la Liga AUF

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó cómo estará el tiempo este fin de semana que va desde el viernes 14 de al domingo 16 de noviembre , día en que Peñarol y Liverpool definirán quien es el finalista que enfrente a Nacional para conquistar la Liga AUF .

El carbonero y el negriazul se enfrentarán el próximo domingo a partir de las 18:00 en el Estadio Centenario .

El director de Meteorología del Inumet , Néstor Santayana , recordó que para este fin de semana rige "un aviso especial" por la "combinación de masa de aire húmedo y muy inestable" . Además recordó que "el pasaje de un sistema frontal" favorecerá "la formación de tormentas fuertes y severas".

El viernes será "una jornada calurosa en la tarde con mayor nubosidad hacia la zona norte", según Santayana. En Montevideo y el resto del área metropolitana se espera una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 28 °C .

Fin de semana con tormentas fuertes y puntualmente severas Mirá el pronóstico de INUMET. pic.twitter.com/VkuS51Hazi

Para el sábado "la temperatura máxima se mantendrá por encima de los 30 °C, e ingresará un masa de aire húmeda que se inestabilizará y favorecerá la formación de tormentas y puntualmente severas en el norte y suroeste", según el meteorólogo.

Ese día en la capital del país, la temperatura mínima será de 14 °C y la máxima también será de 30 °C, al igual que en el este. En el suroeste, centro y norte del país se esperan mayor calor.

La situación de inestabilidad "continuará el domingo", día del encuentro entre Peñarol y Liverpool, "también con tormentas fuertes y puntualmente severas afectando todo el país".

"Luego del pasaje del sistemas frontal el viento rotará e incrementará, de componente sur descendiendo la temperatura". En Montevideo la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima de 22 °C.

El Inumet ya había emitido un aviso especial por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde de este sábado 15 de noviembre.

Además detalló que los fenómenos "más significativos" se prevén en el litoral oeste, el centro-sur y este.

El organismo adviertió que en zonas de tormenta se podrán registrar "rachas de viento muy fuertes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones puntualmente abundantes".