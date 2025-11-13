Cómo formó Liverpool en cada partido contra Peñarol este año y qué equipo perfila Joaquín Papa para la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Liverpool trabaja silenciosamente y día a día para enfrentar a Peñarol este domingo, a la hora 18.00 en el Estadio Centenario, por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya. El ganador del partido se medirá en dos finales contra Nacional para determinar al campeón de la temporada 2025 en el fútbol uruguayo.

En Liverpool todos los ojos están puestos en la recuperación de una de sus grandes figuras, Kevin Amaro.

El extremo o lateral derecho sufrió una lesión muscular que le impidió viajar con la selección de Uruguay a los amistosos de la fecha FIFA de noviembre que se jugarán este sábado contra México en Torreón y el martes ante Estados Unidos, en Tampa.

El jugador evolucionó favorablemente y se espera que el domingo pueda estar a la orden ante Peñarol.

El entrenador Joaquín Papa proyecta jugar con esta formación ante Peñarol: Sebastián Lentinlelly, Kevin Amaro, Martín Rea, Lucas Suárez, Enzo Castillo; Gonzalo Nápoli, Martín Rabuñal, Lucas Acosta; Manuel Castro, Abel Hernández y Nicolás Vallejo.

Si Amaro no llega a estar en condiciones de jugar, su lugar será ocupado por Facundo Perdomo.

Con esa formación, Papa introducirá tres cambios con respecto al equipo que el viernes cerró su participación en el Torneo Clausura perdiendo 2-0 en su visita a Cerro Largo en el Ubilla de Melo.

Saldría Nicolás Cabral de la zaga para el regreso de Rea, Santiago Milano del lateral para que juegue el ex La Luz Enzo Castillo, y Renzo Machado en la delantera para que juegue Abel "La Joya" Hernández, autor de cuatro goles contra Peñarol esta temporada.

La formación de Liverpool en el 2-2 con Peñarol en el Torneo Clausura

El 13 de setiembre, en Belvedere, Liverpool formó con Lentinelly, Amaro, Rea, Castillo, Facundo Bregante; Acosta, Rabuñal, Nápoli; Castro, Hernández y Vallejo.

Los goles fueron de Acosta y Hernández. Para Peñarol marcaron Javier Méndez y Maximiliano Olivera.

Entraron durante el decurso del partido Agustín Cayetano, Perdomo, Suárez y Machado.

El 10 de setiembre, Liverpool perdió por única vez en el año ante Peñarol, en cuartos de final de la Copa AUF Uruguay.

Ese día, Papa alineó a Sebastián Lentinelly; Facundo Perdomo,Lucas Suárez, Nicolás Cabral, Santiago Milano; Lucas Wasilewsky, Gonzalo De Mello, Lucas Acosta; Matías Mir, Renzo Machado y Ezequiel Forclaz.

Machado hizo el gol del transitorio empate, roto en la hora por Lucas Hernández. David Terans hizo el primero.

Ingresaron durante el cotejo Nicolás Vallejo, Gonzalo Napoli, Manuel Castro y La Joya Hernández.

El 19 de junio, por el Torneo Intermedio, Liverpool le ganó 3-2 a Peñarol formando con Lentinelly, Perdomo, Rea, Cabral Bregante; Acosta, Rabuñal, Hugo Quintana (paraguayo que se fue a mitad de año siendo una de las mejores figuras del fútbol uruguayo); Amaro, Hernández y Vallejo.

Los goles fueron de Quintana, Hernández y Vallejo. Para Peñarol marcaron Silvera y Terans.

Castillo, Cayetano, Forclaz y Nápoli fueron los hombres de refresco.

Lo del Torneo Apertura fue una auténtica paliza. El partido se jugó el 20 de mayo y Liverpool goleó 3-0 con goles de la Joya Hernández, en dos oportunidades, y de Quintana.

El negro de la Cuchilla arrancó con Emiliano Márquez, Perdomo, Rea, Jean Pierre Rosso, Cayetano; Quintana, Rabuñal, Nápoli; Forclaz, Hernández y Vallejo.

Entraron Machado, Wasilewsky, Nahuel Soria y Acosta.