El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Diego Aguirre ante el desafío de Liverpool, el rival que más veces le ganó desde su retorno a Peñarol en 2023

De los 19 partidos que Diego Aguirre perdió dirigiendo a Peñarol desde su retorno al club en noviembre de 2023, cuatro se los ganó Liverpool, su rival del próximo domingo en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

10 de noviembre 2025 - 20:11hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Leonardo Carreño

Liverpool se vuelve a interponer en el camino de Peñarol y de Diego Aguirre. El negriazul se acostumbró a tutearse con los grandes en los últimos años, a ser protagonista de cada campeonato local y a dar vueltas olímpicas. Por eso, cuando el aurinegro se mida con los de Belvedere este domingo (hora 18.00, Estadio Centenario) por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya, habrá mucho más en juego que un simple pase a la final contra Nacional.

Vencer a Liverpool es todo un desafío porque el equipo de Joaquín Papa es uno de los que mejor fútbol despliega en el certamen.

Si bien en el Torneo Intermedio y en el Clausura no logró repetir lo muy bueno hecho en el Apertura, donde se proclamó campeón, el negriazul es tan favorito como Peñarol para ganar este partido.

Claro es que jugándose en el Estadio Centenario, Peñarol tendrá a favor el apoyo de su gente.

Sin embargo, Liverpool ya mostró ser capaz de ganarle a Peñarol, más de una vez, en su propia cancha y con Aguirre de entrenador.

Liverpool marcó a fuego el retorno de Aguirre a Peñarol, que se dio en noviembre de 2023, cuando el presidente Ignacio Ruglio cesó sorpresivamente a Darío Rodríguez y apostó por la Fiera para cerrar un Torneo Clausura donde el equipo venía a los tumbos y arrastraba el pesado lastre de haber perdido los 18 puntos disputados en la Copa Sudamericana con Alfredo Arias y el propio Rodríguez.

Peñarol enfrentó a Liverpool en las finales del Campeonato Uruguayo 2023. En la semifinal ganó en alargue con gol de Abel Hernández y logró absorber la ventaja con la que llegó el negriazul por ser el campeón de la Tabla Anual.

Sin embargo, en la serie final, el Liverpool de Jorge Bava fue muy superior. Ganó 2-0 en Belvedere, en un partido donde Hernández no pudo entrar ni en la convocatoria por su precaria condición física, y en la revancha, en un Campeón del Siglo repleto, jugó con enorme aplomo y venció 1-0 con gol de un imparable Luciano Rodríguez.

Sobre el dolor de esa derrota donde Aguirre sintió que el equipo no transmitió nunca la actitud con la que el hincha de Peñarol se identifica, el DT armó su plan maestro para 2024: dejó ir a la amplia base del equipo, apostó por contrataciones de jugadores que llegaran con mucha actividad en 2023 y que no fueron mayores de 30 años y empezó a trabajar por un Peñarol de dientes apretados, de gran despliegue físico y siempre protagonista.

Con Leonardo Fernández como abanderado, Peñarol tuvo un 2024 memorable: fue campeón del Apertura, del Clausura, ganó el Uruguayo sin tener que jugar finales y llegó a semifinales de la Copa Libertadores.

Fernández pisó firme en Peñarol cuando en febrero de 2024 le hizo tres goles al Liverpool campeón para eliminarlo de la Copa AUF Uruguay correspondiente a la temporada 2023.

Este es el historial reciente de Peñarol con Diego Aguirre de DT ante Liverpool

Torneo Resultado Estadio Goles
Clausura 2025 2-2 Belvedere Lucas Acosta, Abel Hernández; Javier Méndez, Maximiliano Olivera
Copa AUF Uruguay 2025 Peñarol 2-1 Centenario David Terans, Lucas Hernández; Renzo Machado
Intermedio 2025 Liverpool 3-2 Belvedere Hugo Quintana, Nicolás Vallejo, Abel Hernández; Maximiliano Silvera, David Terans
Apertura 2025 Liverpool 3-0 Campeón del Siglo Abel Hernández 2, Hugo Quintana
Clausura 2024 Peñarol 2-0 Campeón del Siglo Leonardo Fernández, Eduardo Darias
Apertura 2024 2-2 Belvedere Kevin Amaro, Jean Pierre Rosso; Leonardo Sequeira, Maximiliano Silvera
Copa AUF Uruguay 2023 Peñarol 3-1 Campeón del Siglo Leonardo Fernández 3; Luciano Rodríguez
Final Uruguayo 2023 Liverpool 1-0 Campeón del Siglo Luciano Rodríguez
Final Uruguayo 2023 Liverpool 2-0 Belvedere Thiago Vecino, Ruben Bentancourt
Semifinal Uruguayo 2023 Peñarol 1-0 Centenario Abel Hernández

De 10 partidos, Liverpool ganó cuatro y Peñarol también. Los dos restantes fueron empates. Los negriazules marcaron 15 goles y los aurinegros 14. Estadísticas muy parejas donde los negros de la Cuchilla tienen un gran peso a favor: le ganaron las finales de 2023.

Aguirre, con Peñarol, eliminó a Liverpool de dos Copas AUF Uruguay, un torneo menor pero con un componente similar a lo que estará en juego el domingo: un partido a eliminación para jugar una final con Nacional, ganador de la Tabla Anual.

Los números revelan que en Belvedere, Aguirre nunca pudo con Liverpool: dos empates y dos derrotas.

En el Campeón del Siglo, ganaron dos partidos cada uno y Liverpool dio la vuelta olímpica, la primera de su historia por el Uruguayo.

A favor de Peñarol corre el hecho de que las dos veces que jugaron en el Centenario, las ganó.

El máximo goleador de este historial es Abel "La Joya" Hernández, con cinco goles, cuatro con Liverpool y uno con Peñarol. Leo Fernández metió cuatro tantos con los aurinegros.

Historial completo de Diego Aguirre con Peñarol ante Liverpool

Estos son los números de Diego Aguirre ante Liverpool, previo a su retorno al club en noviembre de 2023.

Torneo Resultado Estadio Goles
Clausura 2011 Peñarol 4-2 Centenario Mathías Corujo, Alejandro Martinuccio, Diego Alonso, Luis Aguiar; Emiliano Alfaro, Renzo Pozzi
Clausura 2010 Peñarol 3-1 Centenario Gastón Ramírez, Antonio Pacheco, Diego Alonso; Andrés Rodales
Clausura 2004 Liverpool 4-0 Belvedere Leonardo Medina 2, Rodrigo Vázquez, Walter Kuder
Apertura 2004 3-3 Centenario Jorge Serna 2, Carlos Bueno; Leonardo Medina 2, Gonzalo Romero
Clasificatorio 2004 Peñarol 5-0 Belvedere Carlos Bueno 2, Diego Pérez, Sergio Leal, Luiz Nunes
Clausura 2003 Peñarol 1-0 Centenario Luiz Nunes
Apertura 2003 Peñarol 3-0 Belvedere Antonio Pacheco 2, Carlos Bueno

Es decir que Aguirre dirigió con Peñarol en 17 partidos ante Liverpool con nueve victorias, cinco derrotas (cuatro de ellas en el actual ciclo) y tres empates, anotando 33 goles recibiendo a cambio 25.

Partidos oficiales perdidos por Diego Aguirre desde su retorno a Peñarol en 2023

Torneo Rival Cancha
Clausura 2025 Cerro 0-2 Tróccoli
Libertadores 2025 Racing 1-3 Cilindro de Avellaneda
Clausura 2025 Boston River 1-2 Campeones Olímpicos de Florida
Intermedio 2025 Liverpool 2-3 Belvedere
Libertadores 2025 Vélez Sarsfield 1-2 José Amalfitani
Apertura 2025 Cerro Largo 0-2 Campeón del Siglo
Apertura 2025 Liverpool 0-3 Campeón del Siglo
Apertura 2025 Plaza Colonia 0-1 Alberto Suppici
Apertura 2025 Racing 2-0 Campeón del Siglo
Supercopa Uruguaya 2025 Nacional 1-2 Centenario
Libertadores 2024 Botafogo 0-5 Nilton Santos
Clausura 2024 Nacional 1-2 Gran Parque Central
Libertadores 2024 The Strongest 0-1 Hernando Siles
Intermedio 2024 Wanderers 0-2 Parque Viera
Libertadores 2024 Atlético Mineiro 2-3 Arena MRV
Copa AUF Uruguay 2024 Montevideo City Torque 1-3 Centenario
Libertadores 2024 Rosario Central 0-1 Gigante de Arroyito
Final Uruguayo 2023 Liverpool 0-1 Campeón del Siglo
Final Uruguayo 2023 Liverpool 0-2 Belvedere

Desde su vuelta a Peñarol, en noviembre de 2023, Aguirre lleva dirigidos 112 partidos con 73 triunfos, 20 empates y 19 derrotas, contando solo partidos oficiales.

De las 19 derrotas, cuatro los perdió con Liverpool, el rival que más le ganó en este período.

Nacional también le ganó cuatro veces si se contabilizan amistosos de verano. En partidos oficiales, lo venció en dos oportunidades.

