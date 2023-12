Diego Aguirre rompió el silencio: "No puede volver a pasar lo que pasó; nos sentimos en el debe, con culpa y vergüenza"

El entrenador de Peñarol Diego Aguirre habló por primera vez tras perder las finales del Campeonato Uruguayo con Liverpool.

"Muy contento de estar otra vez en Uruguay y en Peñarol y con el sentimiento de mucha responsabilidad para armar el equipo, que Peñarol pueda volver a ser competitivo y devolverle a la gente la alegría que está necesitando porque Peñarol está en deuda y la forma de pagarlo es con resultados y armar un equipo con el que le gente se sienta identificado. Estamos trabajando para eso", comenzó diciendo Aguirre en entrevista con Las Voces del Fútbol que se emite por Radio Fénix AM1330.

"Estuve dos o tres veces por volver a Peñarol, llevaba muchos años afuera y sentía que era algo que tenía que hacer sí o sí. No medí el momento, era ahora y tratar de ayudar al máximo para tener un ciclo exitoso y lograr cosas. Eso fue un pensamiento a largo plazo, más allá de estos 20 días que sabíamos que iban a ser complicados", expresó.

"En estructura se ha crecido bastante, hay más medios para trabajar y se puede hacer un trabajo mejor. También hay cosas que me gustaría que estuvieran mejor. Hay mucho trabajo por hacer. Lo tomo como el desafío más grande mi carrera. Me estoy mentalizando para poder hacer un buen año y estamos trabajando mucho para que eso suceda", expresó desde el Campeón del Siglo tras una pausa de una reunión de trabajo de planificación", agregó.

"Es un momento bisagra y las decisiones que tomemos van a marcar el éxito o no de nuestro Peñarol. Rengo el convencimiento de que Peñarol va a hacer un equipo muy competitivo y que la gente se va a volver a sentir identificada", manifestó.

"Que haya un ida y vuelta con la tribuna que es la que tiene la verdad, porque el hincha no se equivoca. Que el jugador salga aplaudido por su entrega, por lo que jugó, por el compromiso con el equipo. Peñarol tiene que ser protagonista de otra forma", agregó.

"Vamos a ser un equipo rápido, que presione y que juegue. Estoy con cierta ansiedad en ese sentido, para que el equipo presente en la cancha cosas y haya ese ida y vuelta con la gente que es fundamental", enfatizó el entrenador.

"Tenemos que lograr un equipo que tenga personalidad, juego y dinámica. Me gustaría más mostrarlo en hechos que con palabras. Estamos trabajando muchísimo para cuidar todos los aspectos y tener incorporaciones, por ahí no de grandes nombres, pero sí jugadores con compromiso y rendimiento", adelantó.

Sobre la única alta por ahora confirmada que tiene Peñarol, el extremo Javier Cabrera, quien llega procedente de Argentinos Juniors, Aguirre manifestó: "Lo pedí hace 10 días, tengo las mejores referencias de él. Cuando pido un jugador me apoyo mucho en la gente que ha trabajado con él y lo conoce. Trabajó tres años con un gran entrenador como Gabriel Milito. Sus referencias físicas son buenísimas. También en los futbolístico y lo personal. Debería tener un buen rendimiento en Peñarol.

Cuando le consultaron sobre el retorno de Gastón Ramírez la tiró al córner: "Cuando estén los jugadores contratados diré los por qué y las razones. Hoy la única alta es la de Javier Cabrera. Si viene, daré las explicaciones. Podría tener muchos motivos para quererlo porque lo conozco muy bien".

Preguntado por la cantidad de jugadores que pretende incorporar, la Fiera declaró: "Varios, por no decir muchos". ¿En todos los puestos? "Sí", respondió.

"Con Liverpool buscamos una alternativa para hacer algo distinto, sino no íbamos a tener ninguna posibilidad. Salió bien", comentó en referencia a la semifinal que Peñarol ganó 1-0 con agónico gol de Abel Hernández.

"Después, el propio desgaste de los partidos y algunas carencias físicas del equipo hizo que al jugar 120 minutos el sábado, 90 el miércoles y 90 el otro sábado hizo que los rendimientos decayeran y no pudiéramos mostrar cosas buenas que salieron en el primer partido. Al perder las situaciones (en la primera final) cuando quedamos abajo en el marcador todo se hizo cuesta arriba. Esperaba otra cosa en el tercer partido, que no sucedió. Le puedo buscar alguna razón por el desgaste físico, pero no estuvimos a la altura de lo que precisábamos. Aprender de esa derrota y que no pase nunca más", remarcó Aguirre que claramente se frenó para no revivir el momento y declarar más de lo que declaró.

"La expulsión puede haber afectado, pero no es motivo suficiente para un descalabro la expulsión de un jugador", dijo consultado sobre cuánto afectó al equipo la roja que vio Franco "Cepillo" González en la final de ida en Belvedere.

Cuando le preguntaron por qué no usó a Abel Hernández en esa primera final, Aguirre respondió: "Abel no estaba bien. Es titular indiscutido en este equipo. Apenas pudo llegar, no entrenó en la semana y por eso no jugó el miércoles. Corría el riesgo de que si jugaba 15 minutos no lo tuviera para el sábado. Hubo que buscar la forma de reservarlo. Entró, pero no estaba en sus mejores condiciones. No pudo aportar lo que podría haber aportado. Cuando llegamos, llevaba 100 días desde su último partido. No podíamos esperar milagros porque su realidad es que no estaba bien y se sintió muchísimo su falta".

Aguirre fue consultado sobre la posibilidad de que a Joya pueda renovar contrato. "No te hablo de las incorporaciones y no quiero manejar públicamente lo de las bajas o los jugadores que no siguen. Quiero comunicarlo de una forma natural al que sea. No he hablado con ningún jugador. Sí me he reunido con (Ignacio) Ruglio y con algún otro dirigente, y les he dicho cosas sobre continuidades y refuerzos".

El entrenador quiere que el Campeón del Siglo vuelve a ser un feudo inexpugnable para el aurinegro: "No puede volver a pasar lo que pasó. Nos sentimos en el debe, con culpa y vergüenza. Es algo que no puede volver a pasar. Por eso estamos trabajando para construir un Peñarol mejor, que sea competitivo y que haya una identificación con el hincha que hoy no está pasando.

"Hay varios jugadores que están saliendo. Es natural cuando acaban las temporadas. No es tan habitual que haya tantos cambios de jugadores, pero hoy la situación es así. El plantel debe estar pronto lo antes posible porque empiezan las competencias de verano", dijo.

Sobre la cantidad y el rol que tendrán los juveniles en el Peñarol 2024, Aguirre expresó: "Hoy la realidad es que no hay juveniles que estén muy cercanos a ser titulares, falta algún tiempito para eso. Es una de las cosas que también hay que mejorar. La responsabilidad no tendría que pasar por ellos. Tenemos que tener jugadores con la suficiente personalidad para afrontar una temporada que va a ser dura y difícil y donde habría que marcar un camino y lo deberán dar absolutamente todo".

El entrenador, que este viernes celebra 30 años de casado, conoció en la jornada al nuevo director deportivo del club, el argentino Agustín Alayes: "Lo conocí recién, estuvimos charlando, tengo las mejores referencias de él por gente amiga en común. Bienvenido para sumar en las áreas que el club entienda pertinente, va a aportar experiencia y calidad humana".

La Fiera reconoció que sugirió el nombre de Fabián Coito para trabajar en el área de juveniles: "Es verdad, ya había hablado de él hace tiempo, lo conozco muy bien, fuimos compañeros en un proceso de juveniles donde yo estuve dos años pero él se quedó diez e hizo un trabajo espectacular. Es idónea y puede ayudar en el club, pero hasta ahí llega lo que puedo hacer, después son decisiones que se toman. Mi papel principal y mi objetivo grande es hacer que el primer equipo funcione, en el resto puedo opinar y aconsejar pero no voy a tener injerencia".

Sobre la posibilidad de que en 2024 el fútbol uruguayo pase a tener seis extranjeros con la posibilidad de que haya cinco en cancha, manifestó: "Está bueno abrir el número de extranjeros porque en el mundo es así. No sé qué tan seguro es eso. ojalá que si sale, salga rápido. Uruguay tiene una economía que está bien. Hoy traer jugadores de Argentina no se hace tan difícil, levanta el nivel de competencia y estoy a favor de que haya más extranjeros. Brasil tiene el tope de cinco por equipo".

Sobre los objetivos que se traza para 2024, se mostró bastante cauto: "No voy a cometer el error de decir nada que no sea razonable, nada más que no sea que Peñarol vuelva a ser competitivo, después se verá a dónde pueda llegar. Vamos a trabajar mucho para estar bien y volver a ser competitivos. No existe otro objetivo que no sea a nivel local ser campeones".

¿A nivel internacional?, le repreguntaron: "Ser competitivos", se limitó a decir.

"Te gusta la palabra 'deplorable' (risas)", dijo Aguirre cuando Julio Ríos se refirió al estado sanitario en que llegaron varios jugadores de Peñarol en 2023. "Los jugadores tienen que llegar mejor o con más tiempo para trabajar. Va a ser muy difícil empezar el 5 de enero con todos, pero si tenemos cinco nuevos ya va a cambiar el semblante. Vamos a ser muy exigentes en el día a día".

"No es lo ideal jugar partidos que tener que ganar con muy pocos entrenamientos y riesgos de lesiones. Pero si están en los calendarios o los contratos se tendrán que cumplir", expresó en referencia al clásico y los amistosos pactados en la pretemporada.

"Amargado y caliente. Y varias cosas más. Me quería morir, dolor, vergüenza, llamalo como quieras. Pero bueno, que nos dé fuerzas y aprendamos de ese momento tan feo y poder devolverle a la gente la identificación con el equipo", reflexionó acerca de las sensaciones que experimentó tras perder las finales con Liverpool.

"Hay muchos cambios, yo estoy hace 20 días y hay cosas que vienen de años, con desgaste de relaciones. Trabajé con Edgardo Rienzi y Horacio Deccia y fueron excelentes, pero hay decisiones que se toman porque el club entiende que es lo mejor y no me corresponde hablar de esas áreas", dijo en torno a la salida de Peñarol que para cubrir el área médica tendrá un convenio con Casmu para sus prestaciones de servicio.

Por último ahondó en las posibles altas del plantel: "No se va a romper la chanchita, hay muchos que se van a ir y otros van a llegar. Se va a optimizar la llegada de jugadores, no veo que vaya a incrementar mucho el presupuesto del club. Se van muchos y llegarán otros, va a ser algo similar, pero todavía no lo sé bien".