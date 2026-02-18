La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para la próxima fecha y sobre todo, pensando en el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura
El entrenador carbonero ya piensa en lo que se viene, sobre todo, en el encuentro clave contra su eterno rival
18 de febrero 2026 - 12:44hs
Nadia Pereira y Nahuel Herrera
Peñarol entrenó este miércoles por la tarde en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con la mira puesta en el partido del próximo domingo a la hora 20.30 ante uno de los líderes del certamen, Deportivo Maldonado, por la tercera fecha del Torneo Apertura.
Los carboneros serán locales en el Estadio Campeón del Siglo.
Pero Diego Aguirre, con el paso de las horas, recibió otra buena noticia.
Nahuel Herrera ya está listo para volver al fútbol, y este domingo, estará a la orden ante Deportivo Maldonado.
No solo es una buena nueva para el DT pensando en seguir mejorando el plantel y el equipo para este compromiso, sino también, de cara al futuro, ya que luego de enfrentar a los fernandinos, Peñarol tiene que jugar el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central con público tricolor.
De esa manera, recupera a un futbolista fundamental, quien solo pudo jugar el primer tiempo del clásico ante los tricolores en el que ganaron la Supercopa Uruguaya, y estuvo al margen ante Montevideo City Torque y Central Español por el Torneo Apertura.