El Observador / Fútbol / PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para la próxima fecha y sobre todo, pensando en el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

El entrenador carbonero ya piensa en lo que se viene, sobre todo, en el encuentro clave contra su eterno rival

18 de febrero 2026 - 12:44hs
Nadia Pereira y Nahuel Herrera&nbsp;

Nadia Pereira y Nahuel Herrera 

Peñarol entrenó este miércoles por la tarde en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con la mira puesta en el partido del próximo domingo a la hora 20.30 ante uno de los líderes del certamen, Deportivo Maldonado, por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Los carboneros serán locales en el Estadio Campeón del Siglo.

Washington Aguerre en Peñarol
PEÑAROL

La decisión de Diego Aguirre con Washington Aguerre, quien ya quedó habilitado para jugar en Peñarol, para el partido con Deportivo Maldonado

Santiago Vidal y Agustín Méndez, de Aguada y Nacional, dos equipos empatados en puntos
LUB

Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

El pasado domingo, en la dura derrota de Peñarol a manos de Central Español por 2-1, Diego Aguirre no contó con 10 jugadores, pero al menos hay dos que ya están prontos para volver, como informó Referí: Washington Aguerre y Diego Laxalt,

Nahuel Herrera está pronto

Pero Diego Aguirre, con el paso de las horas, recibió otra buena noticia.

Nahuel Herrera ya está listo para volver al fútbol, y este domingo, estará a la orden ante Deportivo Maldonado.

Nahuel Herrera Peñarol
Nahuel Herrera salta a la cancha del Campeón del Siglo que luce vacío, sin hinchas aurinegros, para el debut de Peñarol ante Progreso

Nahuel Herrera salta a la cancha del Campeón del Siglo que luce vacío, sin hinchas aurinegros, para el debut de Peñarol ante Progreso

No solo es una buena nueva para el DT pensando en seguir mejorando el plantel y el equipo para este compromiso, sino también, de cara al futuro, ya que luego de enfrentar a los fernandinos, Peñarol tiene que jugar el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central con público tricolor.

De esa manera, recupera a un futbolista fundamental, quien solo pudo jugar el primer tiempo del clásico ante los tricolores en el que ganaron la Supercopa Uruguaya, y estuvo al margen ante Montevideo City Torque y Central Español por el Torneo Apertura.

Peñarol Diego Aguirre Nacional Torneo Apertura Nahuel Herrera

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

