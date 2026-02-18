La buena noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol para la próxima fecha y sobre todo, pensando en el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Peñarol entrenó este miércoles por la tarde en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves con la mira puesta en el partido del próximo domingo a la hora 20.30 ante uno de los líderes del certamen, Deportivo Maldonado, por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Los carboneros serán locales en el Estadio Campeón del Siglo.

Diego Aguirre decidió que para ese encuentro cambiará de arquero, ya que Washington Aguerre está habilitado tras cumplir sus tres partidos de suspensión, por lo que Sebastián Britos será suplente.

El técnico ya cuenta, al menos en Los Aromos, con Abel Hernández, quien llegó este lunes de madrugada desde Barcelona a Montevideo tras tratarse su lesión ligamentaria en su rodilla. Igualmente tiene para poco más de un mes para regresar a las canchas.

El pasado domingo, en la dura derrota de Peñarol a manos de Central Español por 2-1, Diego Aguirre no contó con 10 jugadores, pero al menos hay dos que ya están prontos para volver, como informó Referí: Washington Aguerre y Diego Laxalt,

Nahuel Herrera está pronto

Pero Diego Aguirre, con el paso de las horas, recibió otra buena noticia.

Nahuel Herrera ya está listo para volver al fútbol, y este domingo, estará a la orden ante Deportivo Maldonado.

Nahuel Herrera Peñarol Nahuel Herrera salta a la cancha del Campeón del Siglo que luce vacío, sin hinchas aurinegros, para el debut de Peñarol ante Progreso FOTO: @OFICIALCAP

No solo es una buena nueva para el DT pensando en seguir mejorando el plantel y el equipo para este compromiso, sino también, de cara al futuro, ya que luego de enfrentar a los fernandinos, Peñarol tiene que jugar el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central con público tricolor.

De esa manera, recupera a un futbolista fundamental, quien solo pudo jugar el primer tiempo del clásico ante los tricolores en el que ganaron la Supercopa Uruguaya, y estuvo al margen ante Montevideo City Torque y Central Español por el Torneo Apertura.