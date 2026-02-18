Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

Este miércoles comenzará a disputarse la fecha 22 de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , última jornada del torneo que definirá qué seis equipos irán a la Liguilla y cuáles seis pasarán al Reclasificatorio , que dará dos lugares en los Playoffs y definirá los dos descensos al Metro.

Peñarol, con 37 puntos, y Hebraica Macabi, con 34, ya están clasificados a la Liguilla , pero del tercero al octavo puesto hay un séxtuple empate en puntos , con solo cuatro lugares disponibles para la parte alta de la siguiente fase de la liga.

Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse. De estos seis conjuntos saldrán los cuatro clasificados restantes a la Liguilla, y algunos de ellos se cruzarán en esta última fecha.

Uno de esos partidos será el clásico entre Malvín y Unión Atlética , que se enfrentarán este jueves a las 20:15 en el gimnasio del playero. El otro será el de Defensor Sporting y Aguada , que jugarán a la misma hora en la cancha de Welcome.

En ese horario se jugarán otros dos partidos, uno de ellos involucrado en el séxtuple empate: Nacional jugará contra Cordón de local, mientras que Peñarol visitará a Urunday Universitario (dos puntos por debajo de los seis equipos que pelean entrar a la Liguilla, y por lo tanto sin chances).

Antes de estos encuentros, la fecha empezará con el partido entre Biguá y Welcome, este miércoles a las 20:15 en la cancha del pato de Villa Biarritz.

La fase regular se cerrará el viernes con el encuentro entre Goes y el ya clasificado Hebraica, también desde las 20:15 en el estadio del misionero.

Días, horarios y canchas de los partidos de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

DÍA HORA PARTIDO CANCHA Miércoles 18 de febrero 20:15 Biguá vs Welcome Biguá Jueves 19 de febrero 20:15 Defensor Sporting vs Aguada Welcome Jueves 19 de febrero 20:15 Malvín vs Unión Atlética Malvín Jueves 19 de febrero 20:15 Nacional vs Cordón Nacional Jueves 19 de febrero 20:15 Urunday Universitario vs Peñarol Urunday Universitario Viernes 20 de febrero 20:15 Goes vs Hebraica Macabi Goes

Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha