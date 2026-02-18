Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LUB

Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse, con cuatro puestos disponibles para la Liguilla

18 de febrero 2026 - 11:50hs
Santiago Vidal y Agustín Méndez, de Aguada y Nacional, dos equipos empatados en puntos

Santiago Vidal y Agustín Méndez, de Aguada y Nacional, dos equipos empatados en puntos

Foto: @LUB_Uy

Este miércoles comenzará a disputarse la fecha 22 de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), última jornada del torneo que definirá qué seis equipos irán a la Liguilla y cuáles seis pasarán al Reclasificatorio, que dará dos lugares en los Playoffs y definirá los dos descensos al Metro.

Peñarol, con 37 puntos, y Hebraica Macabi, con 34, ya están clasificados a la Liguilla, pero del tercero al octavo puesto hay un séxtuple empate en puntos, con solo cuatro lugares disponibles para la parte alta de la siguiente fase de la liga.

Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse. De estos seis conjuntos saldrán los cuatro clasificados restantes a la Liguilla, y algunos de ellos se cruzarán en esta última fecha.

Uno de esos partidos será el clásico entre Malvín y Unión Atlética, que se enfrentarán este jueves a las 20:15 en el gimnasio del playero. El otro será el de Defensor Sporting y Aguada, que jugarán a la misma hora en la cancha de Welcome.

Santiago Vidal en el partido entre Aguada y Hebraica
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció a Hebraica y Unión Atlética sorprendió a Nacional, para dejar la clasificación a la Liguilla al rojo vivo

Victor Rudd
LIGA URUGUAYA

Defensor Sporting le ganó a Nacional en un partido clave para entrar a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, mirá la tabla de posiciones

En ese horario se jugarán otros dos partidos, uno de ellos involucrado en el séxtuple empate: Nacional jugará contra Cordón de local, mientras que Peñarol visitará a Urunday Universitario (dos puntos por debajo de los seis equipos que pelean entrar a la Liguilla, y por lo tanto sin chances).

Antes de estos encuentros, la fecha empezará con el partido entre Biguá y Welcome, este miércoles a las 20:15 en la cancha del pato de Villa Biarritz.

La fase regular se cerrará el viernes con el encuentro entre Goes y el ya clasificado Hebraica, también desde las 20:15 en el estadio del misionero.

Días, horarios y canchas de los partidos de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol

DÍA HORA PARTIDO CANCHA
Miércoles 18 de febrero 20:15 Biguá vs Welcome Biguá
Jueves 19 de febrero 20:15 Defensor Sporting vs Aguada Welcome
Jueves 19 de febrero 20:15 Malvín vs Unión Atlética Malvín
Jueves 19 de febrero 20:15 Nacional vs Cordón Nacional
Jueves 19 de febrero 20:15 Urunday Universitario vs Peñarol Urunday Universitario
Viernes 20 de febrero 20:15 Goes vs Hebraica Macabi Goes

Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha

EQUIPO PUNTOS PARTIDOS JUGADOS GANADOS PERDIDOS PUNTOS A FAVOR PUNTOS EN CONTRA
Peñarol* 37 21 18 3 1.833 1.528
Hebraica Macabi 34 21 13 8 1.763 1.707
Nacional* 32 21 13 8 1.905 1.753
Malvín* 32 21 13 8 1.720 1.706
Aguada** 32 21 15 6 1.930 1.806
Unión Atlética 32 21 11 10 1.753 1.736
Biguá 32 21 11 10 1.863 1.868
Defensor Sporting 32 21 11 10 1.804 1.779
Urunday Universitario 30 21 9 12 1.873 1.799
Goes 27 21 6 15 1.706 1.863
Welcome 24 21 3 18 1.690 2.013
Cordón* 22 21 3 18 1.696 1.978
Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Liguilla Nacional Aguada Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

Escudo de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

La aclaración del CM de Peñarol ante la acusación en redes sociales de filtrar el equipo de Diego Aguirre a una periodista

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
LIGA DE CAMPEONES

"Lamentable": la opinión de Federico Valverde tras la denuncia por insultos racistas del brasileño Vinícius al argentino Prestianni; mirá lo que dijo

Festejo de DIM ante Liverpool
COPA LIBERTADORES

Liverpool 1-2 Independiente Medellín por Copa Libertadores: con gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora, tras una floja salida de Martín Campaña, ganó el DIM

El reclamo de Vini al juez Francois Letexier por un insulto racista
LIGA DE CAMPEONES

Benfica 0-1 Real Madrid: con un golazo de Vinícius y una denuncia racial en pleno partido, ganó el equipo de Federico Valverde por los playoffs de la Liga de Campeones

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos