Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

Este miércoles comenzará a disputarse la fecha 22 de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), última jornada del torneo que definirá qué seis equipos irán a la Liguilla y cuáles seis pasarán al Reclasificatorio, que dará dos lugares en los Playoffs y definirá los dos descensos al Metro.
Peñarol, con 37 puntos, y Hebraica Macabi, con 34, ya están clasificados a la Liguilla, pero del tercero al octavo puesto hay un séxtuple empate en puntos, con solo cuatro lugares disponibles para la parte alta de la siguiente fase de la liga.
Nacional, Malvín, Aguada, Unión Atlética, Biguá y Defensor Sporting tienen todos 32 puntos a falta de una fecha por disputarse. De estos seis conjuntos saldrán los cuatro clasificados restantes a la Liguilla, y algunos de ellos se cruzarán en esta última fecha.
Uno de esos partidos será el clásico entre Malvín y Unión Atlética, que se enfrentarán este jueves a las 20:15 en el gimnasio del playero. El otro será el de Defensor Sporting y Aguada, que jugarán a la misma hora en la cancha de Welcome.
En ese horario se jugarán otros dos partidos, uno de ellos involucrado en el séxtuple empate: Nacional jugará contra Cordón de local, mientras que Peñarol visitará a Urunday Universitario (dos puntos por debajo de los seis equipos que pelean entrar a la Liguilla, y por lo tanto sin chances).
Antes de estos encuentros, la fecha empezará con el partido entre Biguá y Welcome, este miércoles a las 20:15 en la cancha del pato de Villa Biarritz.
La fase regular se cerrará el viernes con el encuentro entre Goes y el ya clasificado Hebraica, también desde las 20:15 en el estadio del misionero.
Días, horarios y canchas de los partidos de la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol
|DÍA
| HORA
| PARTIDO
| CANCHA
|Miércoles 18 de febrero
|20:15
|Biguá vs Welcome
|Biguá
| Jueves 19 de febrero
|20:15
|Defensor Sporting vs Aguada
|Welcome
| Jueves 19 de febrero
|20:15
|Malvín vs Unión Atlética
|Malvín
| Jueves 19 de febrero
|20:15
|Nacional vs Cordón
|Nacional
| Jueves 19 de febrero
|20:15
|Urunday Universitario vs Peñarol
|Urunday Universitario
| Viernes 20 de febrero
|20:15
|Goes vs Hebraica Macabi
|Goes
Así está la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha
|EQUIPO
| PUNTOS
| PARTIDOS JUGADOS
| GANADOS
| PERDIDOS
| PUNTOS A FAVOR
| PUNTOS EN CONTRA
|Peñarol*
|37
|21
|18
|3
|1.833
|1.528
| Hebraica Macabi
|34
|21
|13
|8
|1.763
|1.707
| Nacional*
|32
|21
|13
|8
|1.905
|1.753
| Malvín*
|32
|21
|13
|8
|1.720
|1.706
| Aguada**
|32
|21
|15
|6
|1.930
|1.806
| Unión Atlética
|32
|21
|11
|10
|1.753
|1.736
| Biguá
|32
|21
|11
|10
|1.863
|1.868
| Defensor Sporting
|32
|21
|11
|10
|1.804
|1.779
| Urunday Universitario
|30
|21
|9
|12
|1.873
|1.799
| Goes
|27
|21
|6
|15
|1.706
|1.863
| Welcome
|24
|21
|3
|18
|1.690
|2.013
| Cordón*
|22
|21
|3
|18
|1.696
|1.978