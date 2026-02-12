Liga Uruguaya de Básquetbol: Defensor Sporting y Nacional se enfrentan en un partido clave para entrar a la Liguilla; Hebraica venció a Malvín y está segundo

Este jueves por la noche Defensor Sporting y Nacional se enfrentarán en un partido clave para el ingreso a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) , que tuvo actividad este miércoles con la victoria de Hebraica Macabi contra Malvín , en un partido que se había suspendido el martes.

Violetas y tricolores están empatados en 30 puntos en el quinto lugar de la tabla, aunque Nacional tiene ventaja tanto en partidos ganados (13 a 10) como en diferencia de puntos (171 tantos a favor contra 16), y tiene un partido menos que su rival.

Más allá de estas diferencias, Defensor tiene una gran oportunidad de sumar dos puntos que le permitirían sacarle un punto de ventaja al tricolor y dos a Urunday Universitario , también con 30 puntos, para meterse en los mejores seis de la LUB y entrar a la Liguilla.

Viene con algunas dudas: venció a Welcome en su último encuentro, pero perdió en cuatro de las últimas seis fechas.

También es una gran chance para Nacional, que con la victoria alcanzaría los 32 puntos con un partido menos que Biguá y Malvín, que están en el tercer y cuarto lugar de la tabla con ese puntaje.

Con su victoria en el partido pasado ante Malvín el tricolor cortó una racha de dos partidos seguidos perdidos. Ganó en tres de sus últimos cinco encuentros de la LUB, y viene con el envión de un invicto de 12 partidos a nivel internacional, con la clasificación a la siguiente fase de la Champions League Américas ya abrochada.

El encuentro se disputará a las 20:15 en el estadio Óscar Magurno de Welcome, donde Defensor oficia de local esta temporada. Se podrá ver a través de VTV Plus, transmitido desde la aplicación Antel TV.

Hebraica Macabi venció a Malvín en el complemento del partido suspendido y está segundo

En el único partido de este miércoles, Hebraica Macabi superó a Malvín 87-83 y quedó segundo en la tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, por detrás de Peñarol.

El partido había comenzado a disputarse el martes, pero fue suspendido al arranque del tercer cuarto, con un marcador parcial de 58-45 a favor de Malvín, por problemas en la bocina de los 24 segundos en la cancha de Hebraica.

Se retomó un día después, y el macabeo aprovechó el descanso para dar vuelta el resultado. El visitante mantuvo su ventaja en el tercer cuarto con un marcador de 15-13, pero Hebraica fue contundente en el último chico y dio vuelta el marcador con un parcial de 31-15.

Los de Ciudad Vieja están en el segundo lugar de la LUB con 33 puntos, producto de 13 victorias y siete derrotas. Malvín, en tanto, quedó empatado en el tercer lugar con Biguá con 32 unidades, con 13 partidos ganados y ocho perdidos, y con la quita de dos puntos desde el arranque de la temporada.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* (clasificado) 37 21 18 3 Hebraica Macabi 33 20 13 7 Biguá 32 21 11 10 Malvín* 32 21 13 8 Nacional* 30 19 13 6 Defensor Sporting 30 20 10 10 Urunday Universitario 30 21 9 12 Unión Atlética 29 19 10 9 Aguada** 28 19 13 6 Goes 27 21 6 15 Welcome (jugará ronda descenso) 24 21 3 18 Cordón (jugará por descenso)* 22 21 3 18

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos