Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Biguá, y Defensor Sporting y Urunday sumaron victorias claves para meterse en la Liguilla

Peñarol superó a Biguá 98-76 este lunes en el Palacio Peñarol , en una nueva noche de Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que también contó con las victorias de Defensor Sporting sobre Welcome y Urunday Universitario contra Cordón.

El carbonero comenzó firme el partido y se llevó el primer cuarto 31-19. Biguá descontó cuatro al final de la primera mitad, que terminó 49-41, pero en la segunda parte Peñarol fue más fuerte: se llevó el tercer corto por 19-15 para volver a sacar la ventaja del arranque y luego sentenció el encuentro con un parcial de 30-20 en el último cuarto.

Santiago Véscovi volvió a ser una de las figuras del aurinegro, con 19 puntos y 6 asistencias, junto a un Skyler Hogan que también se despachó con 19 unidades. El máximo anotador del partido fue Deshone Hicks , que aportó 29 tantos para el pato de Villa Biarritz.

Con este resultado Peñarol tomó distancia en la punta de la LUB con 37 puntos , cinco más que Biguá, su más inmediato perseguidor. El carbonero tiene 18 partidos ganados y solo tres perdidos , con dos puntos menos desde el arranque de la liga. El pato ganó 11 y empató diez.

Defensor Sporting le ganó a Welcome y se metió en zona de Liguilla

Mateo Bianchi en el partido entre Defensor y Welcome Foto: Defensor Sporting

En otro partido de la jornada, Defensor superó 91-77 a Welcome de visitante y se metió en el sexto puesto, el último que da un lugar a la Liguilla.

El violeta se llevó el primer tiempo con un parcial de 51-43 y liquidó el partido en el tercer cuarto, con un parcial de 23-13 que le permitió llegar al último corto con una ventaja de 18 puntos, que Welcome recortó a 14 para cerrar el encuentro.

Elijah Weaver, con 15 puntos y 7 rebotes, y Néstor Colmenares, con 14 tantos y 8 rebotes, fueron los destacados de Defensor. Rashad Hassan fue el mejor de Welcome, aportando 17 unidades y 9 rebotes.

El violeta está sexto con 30 puntos, gracias a diez victorias y diez derrotas. Welcome, por otra parte, está penúltimo con 24 unidades, con tres victorias y 18 derrotas.

Urunday superó a Cordón y pelea por el sexto puesto

En el tercer encuentro del lunes, Urunday vapuleó por 106-78 a Cordón de visitante y pelea por el sexto puesto de la tabla con Defensor para meterse en la Liguilla.

El estudioso lo comenzó ganando con un primer tiempo que terminó 31-21. Cordón recortó la distancia a siete al final de la primera parte, pero en el segundo tiempo Urunday fue arrasador: le sacó 18 de ventaja al final del tercer cuarto (con un parcial de 26-15) y extendió a 28 al final del encuentro.

Hollis Thompson aportó 21 tantos y 7 rebotes para los del Prado, junto con un Santiago Massa que puso otras 21 unidades. En Cordón Addison Spruill sumó 22 puntos, mientras que Jordan O'Neal aportó 17 tantos y 9 rebotes.

Con este resultado Urunday quedó en el séptimo lugar de la tabla con 30 puntos, gracias a nueve victorias y 12 derrotas. Tiene los mismos puntos que Defensor con un partido más, pero suma una victoria menos.

Cordón no levanta cabeza: está último en la tabla con 22 puntos, producto de tres victorias, 18 derrotas, y la quita de dos puntos por incidentes contra Aguada.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos Peñarol* (clasificado) 37 21 18 3 Biguá 32 21 11 10 Hebraica Macabi 31 19 12 7 Malvín* 31 20 13 7 Nacional* 30 19 13 6 Defensor Sporting 30 20 10 10 Urunday Universitario 30 21 9 12 Unión Atlética 29 19 10 9 Aguada** 26 18 12 6 Goes 26 20 6 14 Welcome (jugará ronda descenso) 24 21 3 18 Cordón (jugará por descenso)* 22 21 3 18

* Sufrieron quita de 2 puntos

** Sufrió quita de 4 puntos