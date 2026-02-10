Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol venció a Biguá, y Defensor Sporting y Urunday sumaron victorias claves para meterse en la Liguilla
Con este resultado Peñarol alcanzó los 37 puntos y sacó cinco de distancia en la punta de la LUB a Biguá
10 de febrero 2026 - 9:27hs
Santiago Véscovi, de Peñarol, en el partido contra Biguá
Foto: Leonardo Carreño / FocoUy
Peñarol superó a Biguá 98-76 este lunes en el Palacio Peñarol, en una nueva noche de Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que también contó con las victorias de Defensor Sporting sobre Welcome y Urunday Universitario contra Cordón.
El carbonero comenzó firme el partido y se llevó el primer cuarto 31-19. Biguá descontó cuatro al final de la primera mitad, que terminó 49-41, pero en la segunda parte Peñarol fue más fuerte: se llevó el tercer corto por 19-15 para volver a sacar la ventaja del arranque y luego sentenció el encuentro con un parcial de 30-20 en el último cuarto.
Santiago Véscovi volvió a ser una de las figuras del aurinegro, con 19 puntos y 6 asistencias, junto a un Skyler Hogan que también se despachó con 19 unidades. El máximo anotador del partido fue Deshone Hicks, que aportó 29 tantos para el pato de Villa Biarritz.
Con este resultado Peñarol tomó distancia en la punta de la LUB con 37 puntos, cinco más que Biguá, su más inmediato perseguidor. El carbonero tiene 18 partidos ganados y solo tres perdidos, con dos puntos menos desde el arranque de la liga. El pato ganó 11 y empató diez.
Defensor Sporting le ganó a Welcome y se metió en zona de Liguilla
En otro partido de la jornada, Defensor superó 91-77 a Welcome de visitante y se metió en el sexto puesto, el último que da un lugar a la Liguilla.
El violeta se llevó el primer tiempo con un parcial de 51-43 y liquidó el partido en el tercer cuarto, con un parcial de 23-13 que le permitió llegar al último corto con una ventaja de 18 puntos, que Welcome recortó a 14 para cerrar el encuentro.
Elijah Weaver, con 15 puntos y 7 rebotes, y Néstor Colmenares, con 14 tantos y 8 rebotes, fueron los destacados de Defensor. Rashad Hassan fue el mejor de Welcome, aportando 17 unidades y 9 rebotes.
El violeta está sexto con 30 puntos, gracias a diez victorias y diez derrotas. Welcome, por otra parte, está penúltimo con 24 unidades, con tres victorias y 18 derrotas.
Urunday superó a Cordón y pelea por el sexto puesto
En el tercer encuentro del lunes, Urunday vapuleó por 106-78 a Cordón de visitante y pelea por el sexto puesto de la tabla con Defensor para meterse en la Liguilla.
El estudioso lo comenzó ganando con un primer tiempo que terminó 31-21. Cordón recortó la distancia a siete al final de la primera parte, pero en el segundo tiempo Urunday fue arrasador: le sacó 18 de ventaja al final del tercer cuarto (con un parcial de 26-15) y extendió a 28 al final del encuentro.
Hollis Thompson aportó 21 tantos y 7 rebotes para los del Prado, junto con un Santiago Massa que puso otras 21 unidades. En Cordón Addison Spruill sumó 22 puntos, mientras que Jordan O'Neal aportó 17 tantos y 9 rebotes.
Con este resultado Urunday quedó en el séptimo lugar de la tabla con 30 puntos, gracias a nueve victorias y 12 derrotas. Tiene los mismos puntos que Defensor con un partido más, pero suma una victoria menos.
Cordón no levanta cabeza: está último en la tabla con 22 puntos, producto de tres victorias, 18 derrotas, y la quita de dos puntos por incidentes contra Aguada.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol