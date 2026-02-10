Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Otro paso que acerca a Jonathan Rodríguez a Peñarol: mirá la decisión de Portland Timbers de la MLS con el Cabecita

El delantero de 32 años está en la mira de Peñarol como un refuerzo de peso para el segundo semestre del año

10 de febrero 2026 - 9:08hs

El entrenamiento del Cabecita Jona Rodríguez

El delantero Jonathan Rodríguez se acerca un poco más a Peñarol y este lunes su equipo, Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos, hizo un importante anuncio que va de la mano con su deseo de regresar a los aurinegros.

La franquicia comunicó que el atacante se desvinculó del equipo, por lo que está en condición de libre.

“Gracias por todo Jona”, señalaron en sus redes sociales.

“Los Portland Timbers han dado de baja al delantero Jonathan Rodríguez y han ejercido una rescisión de su contrato”, agregaron en el posteo en la red social X.

De esta forma, el Cabecita tiene vía libre para llegar a Peñarol.

Lo que resta definir para la llegada de Jonathan Rodríguez a Peñarol

El delantero de 32 años está por estos días en Florida, su ciudad natal, donde trabaja para la recuperación de su operación de rodilla, la que tiene para unos meses más de trabajo.

Resta definir si el delantero firmará ya su contrato con Peñarol, para continuar su recuperación en el club, o si lo hará para el segundo semestre, cuando ya quede en condiciones de volver a jugar.

Jonathan Rodríguez hizo inferiores y debutó en la Primera de los carboneros en agosto de 2013, hasta que a principios de 2015 comenzó su carrera internacional que lo llevó a Benfica B y Benfica de Portugal, Deportivo de La Coruña de España, Santos Laguna y Cruz Azul de México, Al Nassr FC de Arabia Saudita, América de México y Portland Timbers.

1680005562708.webp
Parados de izquierda a derecha: Manuel Ugarte, Sebastián Coates, Joaquín Píquerez, Maximiliano Gómez, Gastón Bueno, Santiago Mele; agachados: Federico Valverde, José Luis Rodríguez, Facundo Torres, Jonathan Rodríguez y Matías Vecino
El delantero también fue parte de la selección uruguaya entre 2014 y 2023, con 31 partidos jugados, disputando las Copa América 2015, 2019 y 2021, y las Eliminatorias para los mundiales 2018 y 2022.

