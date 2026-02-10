Dólar
El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

La dura lesión que sufrió el ex Peñarol Randall Rodríguez y por la que tuvo que ser operado; mirá su mensaje

El golero de 22 años tuvo que pasar por el quirófano y tendrá una larga recuperación

10 de febrero 2026 - 11:12hs
El arquero Randall Rodríguez, ex Peñarol y campeón del mundo sub 20 con Uruguay en 2023, sufrió una dura lesión por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las últimas horas, tal como mostró en sus redes sociales.

El golero de 22 años sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla, por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

“¡Tamos de 10! Muchas gracias por los mensajes”, comentó Randall con una foto en la que se lo ve en la camilla tras la operación.

El arquero comenzará ahora una etapa de recuperación de varios meses para volver a jugar.

URUGUAYOS

Como informó Referí, Rodríguez estaba sin equipo tras haber rescindido su contrato con Vélez Sarsfield de Argentina a principios de año.

El arquero llegó a Vélez Sarsfield a mediados de 2024, luego de haber jugado en Peñarol, donde atajó en tres partidos de Primera división, uno por Copa AUF Uruguay 2023, otro por el Torneo Apertura 2024 y otro por el Intermedio de ese año.

En el equipo argentino jugó dos encuentros: el 5-0 ante Barracas en 2024 por la Liga Profesional y en el 4-1 ante River Plate en el Monumental, por el Torneo Apertura 2025, recordado partido en el que no tuvo una buena actuación.

A mitad del año pasado llegó cedido a Boston River, donde no jugó ningún partido, y al finalizar el préstamo debía volver a Vélez, pero rescindió su contrato.

