El Observador / Fútbol / PEÑAROL

"Bañito de humildad lindo": el picante posteo del ex Peñarol Randall Rodríguez, quien estuvo en la platea en la final ante Nacional por la Supercopa uruguaya

Tras el triunfo de Peñarol en los penales, el golero con pasado aurinegro hizo un posteo con un mensaje en sus redes

2 de febrero 2026 - 10:43hs

El posteo de Randall Rodríguez

El exarquero de Peñarol, Randall Rodríguez, estuvo este domingo en el Estadio Centenario para ver la final de la Supercopa Uruguaya que los carboneros le ganaron a Nacional por penales 4-2 tras empatar 0-0 en los 90 minutos y el alargue.

Tras el emocionante triunfo de Peñarol en los penales, hizo un posteo con un mensaje en sus redes.

“Bañito de humildad lindo”, escribió el golero, en lo que pareció ser una referencia a cómo llegaban los equipos en la previa del partido, con Nacional con mayor favoritismo al ser campeón de la Liga AUF Uruguaya y tener grandes fichajes, y con los mirasoles, con lesiones y sin grandes contrataciones, en segundo orden, rompiendo luego los pronósticos en el campo de juego.

Peñarol Randall Rodríguez Nacional Estadio Centenario

