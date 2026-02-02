El exarquero de Peñarol, Randall Rodríguez, estuvo este domingo en el Estadio Centenario para ver la final de la Supercopa Uruguaya que los carboneros le ganaron a Nacional por penales 4-2 tras empatar 0-0 en los 90 minutos y el alargue.
"Bañito de humildad lindo": el picante posteo del ex Peñarol Randall Rodríguez, quien estuvo en la platea en la final ante Nacional por la Supercopa uruguaya
Tras el triunfo de Peñarol en los penales, el golero con pasado aurinegro hizo un posteo con un mensaje en sus redes