El desafío de Franco Escobar a Eric Remedi antes de picar su penal en la victoria de Peñarol contra Nacional: "Pensé que no le daba"

Franco Escobar en la final de la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional

El lateral argentino Franco Escobar, que debutó oficialmente con Peñarol este domingo en la victoria contra Nacional por la Supercopa Uruguaya , relató una curiosa conversación que tuvo con su compañero Eric Remedi antes de que este picara su penal en la tanda que le dio el título al carbonero.

Los argentinos, que ya habían compartido equipo en el Atlanta United de Estados Unidos de 2018 a 2020, conversaron antes de la tanda de penales, y Remedi le confesó qué quería hacer cuando fuera su turno de patear.

"Me lo dijo antes del penal: ‘la pico’. Le dije: ‘no te animás’, y se animó" , confesó Escobar en la zona mixta del Estadio Centenario, luego de la victoria carbonera.

"Con el gordo tenemos años de amistad y concentraciones juntos. Pensé que no le daba", agregó el lateral, que reconoció que su amistad con Remedi "fue un factor" para su llegada al aurinegro.

Escobar disputó 90 minutos del clásico de la Supercopa, en el que además fue amonestado a los 45 minutos de la primera mitad. Comenzó de carrilero derecho y terminó como lateral por izquierda, tras la lesión de Lucas Ferreira.

Según el argentino, Diego Aguirre "sabía que podía jugar en esas posiciones y cumplirle por si pasaba algo".

"Extrañaba este ambiente y por eso tomé la decisión de venir. Era lo que me motivaba, jugar en uno de los clubes más grandes de Sudamérica era algo hermoso para mí. Vivir un clásico que definía un torneo y ganarlo fue redondo", valoró el lateral.