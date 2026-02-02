Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / MISIÓN EN CHINA

En fotos: Yamandú Orsi visitó la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida en su segundo día en el país asiático

Luego de visitar dichos puntos históricos, durante la mañana del martes el presidente de la República mantendrá un encuentro bilateral con su par chino, Xi Jinping

2 de febrero 2026 - 11:13hs
Orsi en la Gran Muralla China

Orsi en la Gran Muralla China

Presidencia
_Y3A11929008
Camilo dos Santos, Presidencia
_Y3A24569054
Camilo dos Santos, Presidencia
_Y3A32879104
Camilo dos Santos, Presidencia
_Y3A34599112
Camilo dos Santos, Presidencia

En su segundo día en territorio chino, el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a la delegación que lo acompaña, visitó el segmento Mutianyu de la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida, en la previa a su encuentro del martes con el mandatario chino, Xi Jinping.

Por la mañana, la delegación integrada por autoridades del gobierno y la empresarial recorrió el segmento de Mutianyu de la Gran Muralla China, situado a unos 73 kilómetros al noreste de Beijing.

"Con una longitud de 5.4 kilómetros y 23 torres de vigilancia, se destaca por sus paisajes, infraestructura completa y teleférico, entre otras atracciones", señalaron desde Presidencia.

Más noticias
Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil

El gobierno anunció la agenda de Orsi en China: delegación récord y más de una decena de acuerdos

Mario Lubetkin y Yamandú Orsi. Archivo
VIAJE OFICIAL

¿Quiénes son los empresarios que integran la delegación en el viaje de Orsi a China?

_Y3A13909012

Tras esto, y en horas de la tarde, la comitiva se dirigió a la Ciudad Prohibida, un viejo palacio imperial en el centro de Beijing que funcionó como residencia para emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años.

"Construido entre 1406 y 1420, el complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987", destacaron.

_Y3A26039065

Luego de las visitas a estos "lugares icónicos de la historia y la arquitectura del país asiático", durante la mañana del martes el presidente de la República mantendrá un encuentro bilateral con su par chino, Xi Jinping.

Tras la audiencia, ambos jefes de Estado firmarán varios acuerdos en diversas áreas entre Uruguay y China.

Ese mismo día, el presidente Orsi colocará una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes Nacionales, en la plaza Tiananmen, y mantendrá reuniones con el primer ministro Li Qiang y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, en el Gran Salón del Pueblo.

La agenda oficial se complementa con instancias de promoción comercial y cooperación académica y científica. En ese marco, la delegación empresarial participará en eventos organizados junto a Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, mientras que el mandatario encabezará visitas a universidades y centros de investigación en Beijing y Shanghái.

La visita concluirá el sábado 7 de febrero, con el retorno de la comitiva oficial desde Shanghái a Montevideo.

Temas:

Yamandú Orsi china muralla china Xi Jinping presidente de la República

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos