En fotos: Yamandú Orsi visitó la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida en su segundo día en el país asiático

En su segundo día en territorio chino, el presidente de la República, Yamandú Orsi , junto a la delegación que lo acompaña, visitó el segmento Mutianyu de la Gran Muralla China y la Ciudad Prohibida , en la previa a su encuentro del martes con el mandatario chino, Xi Jinping .

Por la mañana, la delegación integrada por autoridades del gobierno y la empresarial recorrió el segmento de Mutianyu de la Gran Muralla China, situado a unos 73 kilómetros al noreste de Beijing .

"Con una longitud de 5.4 kilómetros y 23 torres de vigilancia, se destaca por sus paisajes, infraestructura completa y teleférico, entre otras atracciones" , señalaron desde Presidencia.

Tras esto, y en horas de la tarde, la comitiva se dirigió a la Ciudad Prohibida , un viejo palacio imperial en el centro de Beijing que funcionó como residencia para emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing durante casi 500 años .

"Construido entre 1406 y 1420, el complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. Fue designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987", destacaron.

_Y3A26039065 Camilo dos Santos, Presidencia

Luego de las visitas a estos "lugares icónicos de la historia y la arquitectura del país asiático", durante la mañana del martes el presidente de la República mantendrá un encuentro bilateral con su par chino, Xi Jinping.

Tras la audiencia, ambos jefes de Estado firmarán varios acuerdos en diversas áreas entre Uruguay y China.

Ese mismo día, el presidente Orsi colocará una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes Nacionales, en la plaza Tiananmen, y mantendrá reuniones con el primer ministro Li Qiang y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, Zhao Leji, en el Gran Salón del Pueblo.

La agenda oficial se complementa con instancias de promoción comercial y cooperación académica y científica. En ese marco, la delegación empresarial participará en eventos organizados junto a Uruguay XXI y el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, mientras que el mandatario encabezará visitas a universidades y centros de investigación en Beijing y Shanghái.

La visita concluirá el sábado 7 de febrero, con el retorno de la comitiva oficial desde Shanghái a Montevideo.