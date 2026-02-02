Dólar
/ Nacional / SCJ

Asumió nueva presidenta de la SCJ y señaló que una de sus prioridades será tratar la situación del "acoso laboral"

"Es algo [el acoso laboral] que ha golpeado un poco fuerte en el Poder Judicial en años anteriores", apuntó la hoy nueva presidenta de la SCJ

2 de febrero 2026 - 12:26hs
Doris Morales, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

Doris Morales, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)

Inés Guimaraens

Este lunes, Doris Morales asumió como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por el período 2026, cargo que ya había ejercido en 2023.

La asunción de Morales tuvo lugar en la sede principal del Poder Judicial, en Montevideo. Del evento formó parte la vicepresidenta Carolina Cosse, quien por estas horas ejerce como presidenta interina por la visita oficial de Yamandú Orsi a China.

La actividad contó en su cierre con una ceremonia militar realizada frente al Palacio Piria, a cargo de la Compañía de Zapadores de 1837 del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 1.

En rueda de prensa posterior, la nueva presidenta de la SCJ cuestionó el "presupuesto adverso" con el que cuenta el Poder Judicial y señaló que es una situación con la que se han enfrentado "casi siempre".

"No es la primera vez que recibimos un presupuesto adverso; más bien ha sido casi siempre, estamos acostumbrados. Pero vamos a cumplir con nuestro deber, que es impartir justicia", sostuvo y aseguró que solo recibieron un 6% del presupuesto solicitado para trabajar.

Además del reclamo presupuestal, Morales apuntó que una de sus prioridades será tratar la situación del "acoso laboral".

"Es algo que ha golpeado un poco fuerte en el Poder Judicial en años anteriores", apuntó la hoy nueva presidenta de la SCJ.

La Suprema Corte de Justicia está compuesta por cinco ministros y su presidencia se alterna anualmente entre ellos. Morales ya había liderado el organismo en 2023.

SCJ acoso laboral Doris Morales Poder Judicial Carolina Cosse

