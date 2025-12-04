Familiares de desaparecidos consideran "llamativa e improcedente" la reunión de Orsi con presidente de la SCJ por militares presos

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cuestionó al presidente Yamandú Orsi por su reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, por la salud de los militares presos en la cárcel de Domingo Arena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

"Resulta llamativa e improcedente toda 'consulta' o señal de preocupación institucional que pudiera interpretarse como injerencia sobre el Poder Judicial respecto de personas procesadas y condenadas por delitos gravísimos cometidos durante el Terrorismo de Estado . La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática", cuestionó Familiares en un comunicado publicado este jueves.

En tal sentido, consideraron que no se debe "presentar la situación de estas personas como si fueran víctimas de un sistema penitenciario hostil".

"Muy por el contrario: se alojan en un establecimiento con condiciones privilegiadas, muy distante del hacinamiento y la vulneración de derechos documentados en otros centros de reclusión, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comisionado Parlamentario. Consideramos aberrante que, a 40 años de recuperada la democracia, se siga intentando instalar en la opinión pública la idea de que estos criminales merecen un tratamiento excepcional ", reclamó la agrupación.

Este jueves el semanario Búsqueda informó que Orsi se reunió en junio con Pérez para transmitir su preocupación por los problemas de salud de los reclusos. En esta prisión hay cerca de una treintena de militares presos, todos ellos de edad avanzada.

Según las declaraciones de Orsi al semanario, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, le hizo llegar 14 informes del Hospital Militar donde se detallan los "problemas de salud importantes" que padecen algunos de los reclusos.

Este jueves, sin embargo, el mandatario matizó la situación en rueda de prensa: "Me reuní con el presidente de la SCJ porque tenía un informe de Sanidad Militar que no sabía cómo había que proceder, si había que enviarlo a la Suprema Corte o cómo era. Voy y pregunto y me dice que lo resuelve cada uno de los jueces, simplemente eso".

Además, aseguró que no manifestó "preocupación ni nada" por los prisioneros, sino que "institucionalmente tenía algo que resolver".