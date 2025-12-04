¿A qué se debió la demora de Shakira en el Estadio Centenario?

Meri Deal fue la encargada de amenizar la previa del show de la colombiana Shakira en el Estadio Centenario. Pero luego de la performance de la joven uruguaya los minutos se estiraron y la espera para ver a la loba en el escenario se hizo sentir.

Según supo El Observador no hubo ningún problema técnico ni de producción que justificara la tardanza de la artista . En las tribunas se rumoreaba que la amenaza de bomba desestimada en la tarde de este miércoles podía ser la causante, pero en los hechos, la demora se debió únicamente a una definición de Shakira.

De hecho, en marzo de este año en el concierto que dio en Ciudad de México, el público del Estadio GNP Seguros esperaba verla en el escenario desde las 20:30 y la colombiana comenzó su recital a las 22:00.

En Uruguay, el primer recital comenzó sobre las 22:15, una hora y 15 minutos después de lo esperado.

Las amenazas desactivadas

En el correr de este miércoles se recibieron dos amenazas de atentado contra el show de Shakira que se realizó esta miércoles en el Estadio Centenario, frente a más de 50.000 personas.

Las autoridades inspeccionaron el estadio y no encontraron evidencia de que la amenaza fuera real, por lo que se permitió la entrada al recinto aunque si generó demoras, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.