/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

Shakira en Uruguay: la confesión de la colombiana que sorprendió a todo el Estadio Centenario

Con tickets totalmente agotados, el concierto que arrancó una hora más tarde de lo previsto e inició con la interpretación de La Fuerte, puso fin a la ausencia de la colombiana en la ciudad tras 25 años.

4 de diciembre 2025 - 13:31hs
Shakira en su primera noche en el Estadio Centenario

Shakira en su primera noche en el Estadio Centenario

Shakira brindó el miércoles la primera de sus dos presentaciones pautadas en el Estadio Centenario de Montevideo en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Con tickets totalmente agotados, el concierto que arrancó una hora más tarde de lo previsto e inició con la interpretación de La Fuerte, puso fin a la ausencia de la colombiana en la ciudad tras 25 años.

shakira en uruguay
La cantante reconoció que en Uruguay escribió las letras de

La cantante reconoció que en Uruguay escribió las letras de "Waka Waka", "Underneath your Clothes" y "Girl Like Me".

Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada uruguaya”, señaló la cantante al abrir la noche.

Durante el show, y luego de interpretar TQG, Shakira sorprendió al público del Estadio Centenario al revelar la profunda conexión que mantiene con el país.

“Uruguay me ha inspirado tanto. ¿Sabían que aquí escribí tantas canciones que han sido parte de mi vida, de mi historia, que me cambiaron completamente?”, expresó emocionada.

La cantante reconoció que en Uruguay escribió las letras de Waka Waka (himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA en 2010), Underneath your Clothes y Girl Like Me.

Embed

“Tantas... me han inspirado muchísimo. Gracias por acompañarme, por darme tanto", concluyó.

Con el show de este jueves, la colombiana se convertirá en la primera artista en llenar dos veces el Estadio Centenario en una misma gira.

¿Por qué se retrasó el show de Shakira en el Estadio Centenario?

Según supo El Observador no hubo ningún problema técnico ni de producción que justificara la tardanza de la artista. En las tribunas se rumoreaba que la amenaza de bomba desestimada en la tarde podía ser la causante, pero en los hechos, el retraso se debió únicamente a una definición de Shakira.

