Shakira en Uruguay: la confesión de la colombiana que sorprendió a todo el Estadio Centenario
Con tickets totalmente agotados, el concierto que arrancó una hora más tarde de lo previsto e inició con la interpretación de La Fuerte, puso fin a la ausencia de la colombiana en la ciudad tras 25 años.
4 de diciembre 2025 - 13:31hs
Shakira en su primera noche en el Estadio Centenario
Shakira brindó el miércoles la primera de sus dos presentaciones pautadas en el Estadio Centenario de Montevideo en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
“Definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada uruguaya”, señaló la cantante al abrir la noche.
“Tantas... me han inspirado muchísimo. Gracias por acompañarme, por darme tanto", concluyó.
Con el show de este jueves, la colombiana se convertirá en la primera artista en llenar dos veces el Estadio Centenario en una misma gira.
¿Por qué se retrasó el show de Shakira en el Estadio Centenario?
Según supo El Observador no hubo ningún problema técnico ni de producción que justificara la tardanza de la artista. En las tribunas se rumoreaba que la amenaza de bomba desestimada en la tarde podía ser la causante, pero en los hechos, el retraso se debió únicamente a una definición de Shakira.