Uruguay XXI ve como una "oportunidad estratégica" entrar al Acuerdo Transpacífico y vicecanciller señala que se abre la fase "más complicada" de negociación

Con el visto bueno de los doce países, Uruguay quedó en la puerta para ingresar al Acuerdo Transpacífico (conocido por la sigla CPTPP), un selecto club de libre comercio .

El pedido fue realizado por el gobierno de Luis Lacalle Pou y las gestiones continuaron durante la administración de Yamandú Orsi, aunque –al decir de la vicecanciller Valeria Csukasi– ahora se abre la fase “más complicada” de la negociación , ya que el país debe resolver los cambios que debe impulsar, los sectores y productos que puede proteger y las ofertas que realizará.

“Es sumarse a un proyecto que existe hace años y adoptar las reglas que están ahí. Habrá mucho trabajo técnico, pero va a llevar su tiempo”, dijo Csukasi este lunes en Desayunos Informales.

COMERCIO Qué es el CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico al que se suma Uruguay

Como informó El Observador, la Cancillería y el MEF comenzaron a analizar “al detalle” las exigencias para luego tomar definiciones políticas. A su vez, las distintas instituciones del Estado se pusieron a elaborar informes acerca de los beneficios y perjuicios que puede traer el ingreso.

Uno de ellos es de Uruguay XXI y fue realizado como un anexo al informe de comercio exterior de noviembre. El organismo señala que se abre una “oportunidad importante para la estrategia uruguaya de integración internacional”.

El bloque integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Reino Unido representa un mercado de aproximadamente 600 millones de personas, con una producción que alcanza el 14% del PIB mundial y el 18% del comercio global de bienes.

El CPTPP establece que el país solicitante debe negociar su lista de compromisos y demostrar su capacidad para cumplir con las disposiciones del acuerdo en todas sus áreas: acceso a mercados, servicios, inversiones, propiedad intelectual, compras públicas, empresas del Estado y regulaciones técnicas.

“De completarse el proceso de adhesión, Uruguay accedería a preferencias arancelarias en al menos ocho mercados con los que hoy no tiene acuerdos comerciales, lo que permitiría reducir las brechas frente a competidores que ya acceden con condiciones preferenciales en estos mercados”, dice Uruguay XXI.

A su vez, plantea que entre entre enero y octubre de 2025, el comercio de Uruguay con los países integrantes del CPTPP totalizó US$ 1.604 millones, cifra que representa aproximadamente 8% del comercio exterior de bienes de Uruguay.

Los países con los que Uruguay ya mantiene acuerdos comerciales —México, Chile y Perú— concentraron US$ 572 millones en exportaciones, lo que equivale a aproximadamente 61% del total vendido a los países del Transpacífico en el período. Entre los principales productos exportados al bloque se destacaron el arroz con US$ 192 millones, carne bovina con US$ 144 millones, y concentrados de bebidas con US$ 136 millones.

En cambio, en los mercados sin acuerdo, predominaron productos en los que Uruguay posee ventajas competitivas internacionales claras como carne bovina (US$ 123 millones), colza (US$ 33 millones), madera (US$ 38 millones), soja (US$ 26 millones), celulosa (US$ 18 millones) y trigo.

“Esta configuración sugiere que la adhesión ofrece una oportunidad estratégica para ser más intensivos en un conjunto de exportaciones que ya compiten exitosamente sin acuerdos”, dice el informe.

Uruguay XXI también considera que la reducción de barreras en productos como “carne, colza, madera y soja podría profundizar la presencia en mercados de alto valor, mejorar márgenes de competitividad y ampliar la diversificación geográfica de la oferta exportadora en otros productos en los que Uruguay compite muy bien una vez se reducen las barreras arancelarias”.

El trabajo destaca, a su vez, que los países del CPTPP registraron en 2024 niveles de importación elevados en los capítulos arancelarios donde se concentra la oferta exportadora de Uruguay.

“Existe un margen cuantificable para incrementar la participación en estos mercados en caso de contar con condiciones arancelarias preferenciales. En particular, rubros como carne bovina, colza, soja, cereales y madera, presentan un grado de alineación directo entre la especialización exportadora de Uruguay y la demanda agregada del CPTPP”, sentencia.