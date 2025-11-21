Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / COMERCIO

Qué es el CPTPP, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico al que se suma Uruguay

El bloque que reúne el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y 595 millones de personas, lo integran países como Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam, quienes aceptaron la postulación de la nación iniciada bajo la gestión de Luis Lacalle Pou.

21 de noviembre 2025 - 8:24hs
Qué es el CPTPP
Embed

El bloque que reúne el 15% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y 595 millones de personas, lo integran países como Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam, quienes aceptaron la postulación de la nación iniciada bajo la gestión de Luis Lacalle Pou.

"El CPTPP acaba de aceptar la solicitud de adhesión de Uruguay. Meses y meses de trabajo discreto, en absoluta reserva, para eliminar todas las dudas y explicar por qué el CPTPP es el lugar natural para Uruguay. Inserción económica internacional en clave política de Estado!!", destacó la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en X (exTwitter).

Más noticias
Mario Lubetkin, canciller de la República
CPTPP

"Trabajo que trasciende gobiernos": Cancillería informó que Uruguay fue aceptado como nuevo miembro del Acuerdo Transpacífico

violencia en escuelas: nina de 12 anos internada en paysandu tras brutal ataque perpetrado por jovenes de otros liceos
PAYSANDÚ

Violencia en escuelas: niña de 12 años internada en Paysandú tras brutal ataque perpetrado por jóvenes de otros liceos

Embed

¿Qué es el CPTPP?

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) es un Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile entre Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. El Reino Unido suscribió más tarde su adhesión en julio de 2023.

El bloque entró en vigor para Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur el 30 de diciembre de 2018; el 14 de enero de 2019 para Vietnam; el 19 de septiembre de 2021 para Perú; el 29 de noviembre de 2022 para Malasia; el 21 de febrero de 2023 para Chile; el 12 de julio de 2023 para Brunéi; y el 15 de diciembre de 2024 para el Reino Unido.

image

Con la reciente incorporación de Uruguay, el CPTPP se erige como un acuerdo de integración económica plurilateral en la región de Asia Pacífico. Además, abarca diversos aspectos vinculados a la política comercial, tales como, acceso a mercado en bienes, facilitación de comercio, compras públicas, propiedad intelectual, servicios, comercio electrónico, inversiones, medioambiente, asuntos laborales, entre otros.

A diciembre de 2024, los países miembros representaron el 7,5% de la población mundial, el 14,7% del PIB global y el 14,3% de las importaciones globales.

¿Cuáles son las características del CPTPP?

El CPTPP tiene como objetivo central crear una zona de libre comercio amplia y profunda entre sus miembros, eliminando progresivamente los aranceles aduaneros sobre la mayoría de los bienes y servicios, facilitando el comercio transfronterizo y estableciendo reglas claras y previsibles para los inversionistas.

image

Una de las características distintivas es su enfoque progresista, el cual se refleja en el compromiso de los países firmantes con estándares laborales y ambientales elevados, así como con la promoción de prácticas regulatorias responsables, la inclusión social y el desarrollo sostenible. El acuerdo también incorpora disposiciones destinadas a facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el comercio internacional y reconoce la importancia de la equidad de género y los derechos indígenas en los procesos económicos.

Temas:

CPTPP Uruguay al CPTPP

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

José Luis Satdjian, imagen de archivo
PODER EJECUTIVO

"Incorrecta" o "carente de la debida fundamentación": MSP investiga la firma de Satdjian para autorizar el convenio entre ASSE y Círculo Católico

Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida
ESPECTÁCULOS

Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: "Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida"

Valeria Baladan, la representante uruguaya en Miss Universo 2025
CERTAMEN

Miss Universo 2025: con un traje inspirado en las amatistas, así fue el paso de la uruguaya Valeria Baladan por las preliminares en busca de un lugar en la final

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos