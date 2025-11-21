Dólar
Exequiel Zeballos, figura de Boca Juniors, fue sondeado por un grande de Brasil; mirá los detalles

Exequiel Zeballos, una de las grandes figuras de Boca Juniors, fue sondeado por una potencia de Brasil de cara al 2026

21 de noviembre 2025 - 9:15hs
Merentiel y Zeballos

Exequiel Zeballos se consagró como una de las máximas figuras de Boca Juniors en la actualidad gracias a su altísimo nivel en los últimos encuentros, entre ellos en el Superclásico ante River Plate donde fue figura con un gol y una asistencia, y su rendimiento despertó el interés en Brasil.

El gran nivel que está demostrando Exequiel Zeballos en los últimos partidos con la camiseta de Boca despertó el interés de uno de los equipos más grandes de América: el Flamengo. El conjunto brasileño envió emisarios para observar al Changuito, pero no realizó ninguna oferta formal por él.

El partido ante Belgrano el pasado 18 de octubre fue un punto de inflexión para Zeballos, cuando ingresó desde el banco de suplentes, marcó el gol del descuento y marcó la diferencia en el partido los minutos que estuvo en cancha.

Luego ingresó ante Barracas Central y participó del primer gol de Milton Giménez y del de Miguel Merentiel. Se ganó la titularidad ante Estudiantes y, pese a que falló un penal, pagó con gol.

Boca Juniors trabaja en su renovación

Este gran presente de Zeballos hizo que se vuelva a sentir valorado en el club y que el club lo vuelva a valorar a él. Por eso, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme prepara una oferta de renovación. Su vínculo finaliza en diciembre de 2026 y tiene una cláusula de 20 millones de dólares.

Zeballos
Exequiel Zeballos festejando un gol con Boca Juniors

Exequiel Zeballos festejando un gol con Boca Juniors

Ante este escenario, Boca planea extender el contrato por tres o cuatro años más y mejorar considerablemente su salario y elevar el valor de su cláusula.

Teniendo en cuenta su presente en la institución y lo querido que es por el plantel y los hinchas, el futbolista ve con buenos ojos ampliar su vínculo con el club de sus amores, aunque todavía no hubo un contacto formal entre las partes.

Flamengo envió emisarios en el último partido entre Boca y Tigre en La Bombonera para seguir de cerca los pasos de Zeballos, pero de momento no hubo ningún contacto formal entre ambas partes que no tienen la mejor relación desde que el conjunto brasileño se llevó en condición de libre a Agustín Rossi.

