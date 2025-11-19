Edinson Cavani reconoció estar en deuda con el hincha de Boca Juniors; mirá lo que dijo

Edinson Cavani volvió a sumar minutos el pasado fin de semana ante Tigre , después de dos meses debido a que el 14 de setiembre ante Rosario Central había sido la última vez que jugó con Boca Juniors , y además volvió a convertir un gol, lo que lo llenó de alegría y tranquilidad.

El delantero uruguayo rompió el silencio en una entrevista con El Canal de Boca y se refirió a lo que significa para él estar en el xeneize: "Estoy feliz por el resultado, y por volver con un golcito . Esperemos que la evolución siga y que estemos a tope para darle lo mejor a mi equipo, a Boca, y a toda la gente que incansablemente nos está empujando para que demos lo mejor", aseguró.

Con respecto a la hinchada, dijo: "Más que sorprenderme, me encanta. Me da alegría poder estar acá y formar parte de esa gente . Uno piensa: 'Un día no voy a estar más acá, y lo quiero disfrutar . Y esos pequeños momentos que me toca vivir, estando afuera o dentro, busco disfrutarlos".

Luego, profundizó: "Capaz siendo más joven uno no se detiene a pensar , sino que vas en la vorágine de pelear, luchar y ganar cosas, y a veces cuando llegás a ser un poco más grande te detenés un poquito más porque uno también se merece disfrutar ese ratito. Te dan ganas de cantar, de saltar y de alentar".

En esa línea, Cavani afirmó: "Boca me ha dado mucho, y quiero pagarle con todo lo que tenga todavía para darle al fútbol".

Edinson Cavani y las lesiones en el 2025

El Matador tuvo un año complejo con respecto a las lesiones musculares ya que sufrió varias y todas lo apartaron de las canchas bastante tiempo.

Dos meses sin jugar por la última lesión fue una prueba para el delantero, que se sintió identificado con el proceso que atravesó otro referente del grupo.

"El trabajo silencioso es el más difícil, porque te entran esas ganas de querer estar y poder aportar, como le pasó a Ander Herrera. Sabemos sufrir, pero eso igualmente no deja de golpearnos en el día a día. Vemos al equipo entrenar, ir a concentrar y jugar, y eso te hace mal, te genera ansiedad y cosas que a veces hasta te impiden dormir", señaló.