El Observador / Selección / FÚTBOL

La posición que ocupará Uruguay en el ranking FIFA de noviembre luego del cachetazo recibido ante Estados Unidos y el empate contra México

El equipo de Marcelo Bielsa perdió por goleada, 5-1, ante los estadounidenses, en tanto que venía de igualar con los mexicanos el pasado sábado

19 de noviembre 2025 - 12:21hs
Uruguay

Uruguay

Foto: @Uruguay

La selección uruguaya cayó goleada 5-1 ante Estados Unidos este martes a la noche en Tampa, Florida, en lo que fue la segunda participación en esta doble fecha FIFA de noviembre en la que previamente había igualado el pasado sábado 0-0 contra México en Torreón. Esto hizo que descendiera su posición en el ranking FIFA de noviembre que se dará a conocer en los próximas días.

Uruguay bajó en el ranking FIFA

Luego de terminados todos los partidos de Eliminatorias y amistosos que hubo en esta doble fecha FIFA de noviembre, la selección uruguaya bajó su posición en el ranking FIFA respecto al mes pasado.

Marcelo Bielsa
Ahora Uruguay ocupa el puesto 16, descendiendo del 15, aunque igualmente ocupará, como ya estaba estipulado, un lugar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre próximo en Estados Unidos.

Así quedaron los primeros lugares del ranking FIFA:

1) España 1.877 puntos
2) Argentina 1.873
3) Francia 1.870
4) Inglaterra 1.834
5) Brasil 1.760 (subió 2 puestos respecto a octubre)
6) Portugal 1.760 (bajó 1 lugar)
7) Holanda 1.756 (bajó 1 lugar)
8) Bélgica 1.731
9) Alemania 1.724 (subió 1 lugar)
10) Croacia 1.717 (subió 1 lugar)
11) Marruecos 1.713 (subió 1 puesto)
12) Italia 1.702 (bajó 3 lugares)
13) Colombia 1.701
14) Estados Unidos 1.682 (subió 2 puestos)
15) México 1.676 (bajó 1 lugar)
16) Uruguay 1.673 (bajó 1 lugar)

