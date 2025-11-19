La posición que ocupará Uruguay en el ranking FIFA de noviembre luego del cachetazo recibido ante Estados Unidos y el empate contra México

Uruguay Foto: @Uruguay

La selección uruguaya cayó goleada 5-1 ante Estados Unidos este martes a la noche en Tampa, Florida, en lo que fue la segunda participación en esta doble fecha FIFA de noviembre en la que previamente había igualado el pasado sábado 0-0 contra México en Torreón. Esto hizo que descendiera su posición en el ranking FIFA de noviembre que se dará a conocer en los próximas días.

Los celestes siguen sin mostrar un juego asociado y fueron vapuleados por los estadounidenses que fueron netos dominadores del encuentro de principio a fin.

Una vez más al término del partido, Marcelo Bielsa, el técnico del combinado nacional volvió a decir que se siente responsable por este momento.

Uruguay bajó en el ranking FIFA Luego de terminados todos los partidos de Eliminatorias y amistosos que hubo en esta doble fecha FIFA de noviembre, la selección uruguaya bajó su posición en el ranking FIFA respecto al mes pasado.

Ahora Uruguay ocupa el puesto 16, descendiendo del 15, aunque igualmente ocupará, como ya estaba estipulado, un lugar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre próximo en Estados Unidos. Así quedaron los primeros lugares del ranking FIFA: 1) España 1.877 puntos

2) Argentina 1.873

3) Francia 1.870

4) Inglaterra 1.834

5) Brasil 1.760 (subió 2 puestos respecto a octubre)

6) Portugal 1.760 (bajó 1 lugar)

7) Holanda 1.756 (bajó 1 lugar)

8) Bélgica 1.731

9) Alemania 1.724 (subió 1 lugar)

10) Croacia 1.717 (subió 1 lugar)

11) Marruecos 1.713 (subió 1 puesto)

12) Italia 1.702 (bajó 3 lugares)

13) Colombia 1.701

14) Estados Unidos 1.682 (subió 2 puestos)

15) México 1.676 (bajó 1 lugar)

16) Uruguay 1.673 (bajó 1 lugar)