Un ómnibus cruzó con roja, arrastró a un auto y terminó en la vereda: su conductor se desvaneció y convulsionó

Un conductor de ómnibus de 62 años se accidentó en barrio Bella Vista tras desvanecerse al volante , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles sobre las calles Avenida Agraciada y Tapes , informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el consignado medio, el hombre se encontraba circulando por calle Tapes cuando, en determinado momento, cruzó con luz roja rumbo a Avenida Agraciada .

ACCIDENTES Una mujer de 53 años y un hombre de 45 murieron en dos accidentes ocurridos este domingo en Canelones

REDES SOCIALES El extraño accidente que protagonizó un periodista de El Espectador y su reclamo en redes: "¿Quién se hace cargo?"

Producto de esta maniobra chocó contra un auto, lo arrastró unos metros y finalmente terminó sobre la vereda .

La situación fue presenciada por una enfermera, que rápidamente se acercó al lugar para brindarle primeros auxilios al chofer que, además de estar desvanecido, sufría convulsiones. En el vehículo no había más personas.

Tras esto, el hombre fue trasladado al Hospital Maciel donde, según el consignado medio, los médicos constataron que se encuentra fuera de peligro. En el auto, por su parte, había dos personas que resultaron ilesas.