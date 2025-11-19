Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Un ómnibus cruzó con roja, arrastró a un auto y terminó en la vereda: su conductor se desvaneció y convulsionó

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles, sobre las calles Avenida Agraciada y Tapes, barrio Bella Vista

19 de noviembre 2025 - 13:35hs
Accidente (4)
Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

Un conductor de ómnibus de 62 años se accidentó en barrio Bella Vista tras desvanecerse al volante, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles sobre las calles Avenida Agraciada y Tapes, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el consignado medio, el hombre se encontraba circulando por calle Tapes cuando, en determinado momento, cruzó con luz roja rumbo a Avenida Agraciada.

Producto de esta maniobra chocó contra un auto, lo arrastró unos metros y finalmente terminó sobre la vereda.

La situación fue presenciada por una enfermera, que rápidamente se acercó al lugar para brindarle primeros auxilios al chofer que, además de estar desvanecido, sufría convulsiones. En el vehículo no había más personas.

Tras esto, el hombre fue trasladado al Hospital Maciel donde, según el consignado medio, los médicos constataron que se encuentra fuera de peligro. En el auto, por su parte, había dos personas que resultaron ilesas.

