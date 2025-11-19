Tres personas se subieron a un árbol y amenazaron con tirarse al vacío en reclamo por trabajo

Captura Telemundo (Canal 12)

Este miércoles al mediodía tres personas se subieron a un árbol de gran altura y amenazaron con lanzarse al vacío.

El hecho -del que dio cuenta Telemundo (Canal 12)- ocurrió en una plaza ubicada entre las avenidas Américo Ricaldoni y Cataluña, en el barrio Parque Batlle.

Un vecino reportó la situación al 911 y al lugar llegó personal policial y de Bomberos, que debieron inflar un colchón de aire bajo el árbol.

Lo cuenta @EmiWigman pic.twitter.com/By4VRHRbcz — Telemundo (@TelemundoUY) November 19, 2025 Uno de ellos contó a la Policía que hacía más de un año que estaba desempleado y que querían hablar con los medios de comunicación para intentar encontrar solución a su situación laboral.

Con la llegada de un medio de comunicación y tras la intervención del equipo de negociadores de la Policía, las tres personas bajaron por sus propios medios.