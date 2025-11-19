Tres personas se subieron a un árbol y amenazaron con tirarse al vacío en reclamo por trabajo

Este miércoles al mediodía tres personas se subieron a un árbol de gran altura y amenazaron con lanzarse al vacío.
El hecho -del que dio cuenta Telemundo (Canal 12)- ocurrió en una plaza ubicada entre las avenidas Américo Ricaldoni y Cataluña, en el barrio Parque Batlle.
Un vecino reportó la situación al 911 y al lugar llegó personal policial y de Bomberos, que debieron inflar un colchón de aire bajo el árbol.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1991175314589053185&partner=&hide_thread=false
Uno de ellos contó a la Policía que hacía más de un año que estaba desempleado y que querían hablar con los medios de comunicación para intentar encontrar solución a su situación laboral.
Con la llegada de un medio de comunicación y tras la intervención del equipo de negociadores de la Policía, las tres personas bajaron por sus propios medios.