/ Nacional / EN PARQUE BATLLE

Tres personas se subieron a un árbol y amenazaron con tirarse al vacío en reclamo por trabajo

Ocurrió en el mediodía de este miércoles en una plaza del barrio Parque Batlle de Montevideo

19 de noviembre 2025 - 13:26hs
Árbol
Captura Telemundo (Canal 12)

Este miércoles al mediodía tres personas se subieron a un árbol de gran altura y amenazaron con lanzarse al vacío.

El hecho -del que dio cuenta Telemundo (Canal 12)- ocurrió en una plaza ubicada entre las avenidas Américo Ricaldoni y Cataluña, en el barrio Parque Batlle.

Un vecino reportó la situación al 911 y al lugar llegó personal policial y de Bomberos, que debieron inflar un colchón de aire bajo el árbol.

Uno de ellos contó a la Policía que hacía más de un año que estaba desempleado y que querían hablar con los medios de comunicación para intentar encontrar solución a su situación laboral.

Con la llegada de un medio de comunicación y tras la intervención del equipo de negociadores de la Policía, las tres personas bajaron por sus propios medios.

