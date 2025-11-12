Dólar
/ Nacional / AMENAZA DE BOMBA

Grupo llamado Ucrania Libre realizó una amenaza de bomba en la embajada de Rusia en Montevideo

Personal de Bomberos inspeccionó el predio y revisó las cámaras de seguridad del lugar y descartó que haya un artefacto explosivo

12 de noviembre 2025 - 14:08hs
La fachada de la embajada de Rusia en Montevideo

La fachada de la embajada de Rusia en Montevideo

Web de la Embajada de Rusia

Este miércoles al mediodía se registró una amenaza de bomba en la embajada de Rusia en Montevideo.

Desde la sede diplomática ubicada en Bulevar España y José Ellauri avisaron a Bomberos a las 12:22 que habían recibido un llamado con una amenaza de artefacto explosivo.

Según detalló Bomberos en un comunicado, el supuesto artefacto había sido colocado por personas pertenecientes a una agrupación llamada Ucrania Libre. Ambos países se encuentran en guerra desde febrero de 2022.

Una dotación de bomberos del Cordón, junto a personal del Departamento de Materiales Peligrosos, inspeccionaron todo el predio y revisaron las cámaras de seguridad del lugar.

Finalmente, se descartó el ingreso de personas ajenas a la embajada y se desechó la posibilidad de que hubiera una bomba.

