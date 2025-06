Un dirigente del Frente Amplio en Rusia criticó la "rusofobia" en occidente y reivindicó a Stalin

Blanco agregó que el anticomunismo "no era solo contra aquellos integrantes del Partido Comunista, sino cualquier expresión que quisiera transformar las sociedades latinoamericanas de lo que ha sido la hegemonía permanente de Estados Unidos en una relación imponente".

Blanco también tildó el conflicto en Ucrania como "la guerra que la OTAN le plantea a Rusia en Ucrania". "Otro gran debate que se da en la izquierda, se dice que Putin no es comunista, que Putin no es la Unión Soviética. Y la pregunta es: ¿cuál es el problema entonces? Y que el propio Putin pregunta, si nosotros no hemos hecho nada a los otros dos países de Rusia, ¿por qué plantean la destrucción de Rusia?".

Ante un comentario de la conductora del programa sobre que Joseph Stalin no contaba con los aliados al librar la parte más ardua de la guerra contra Alemania, y que los medios de occidente suelen olvidar ese detalle, el dirigente del Nuevo Espacio coincidió con que esa es "la lógica de occidente" y de las "corporaciones" que hoy "son transnacionales y dominan los grandes medios de comunicación".

WhatsApp Image 2025-06-04 at 17.18.31 (1).jpeg

"Eso que decís de la Segunda Guerra Mundial, creo que como hoy se demoniza a Putin, yo voy a reivindicar a Stalin", declaró Blanco. El frenteamplista aseguró que "si no hubiese habido dirigentes de la talla de Stalin", y algunos generales soviéticos, "no hubiese sido posible" el triunfo.

Blanco repasó que "la entrada de Estados Unidos fue de último momento" y que "el planteo generoso de la Unión Soviética de abrir un segundo frente" fue recién muy avanzado el conflicto, "prácticamente cuando ya habían sido expulsados los nazis de territorio administrativo" de la Unión Soviética.

La crítica a Lubetkin

El representante del Nuevo Espacio también cuestionó los dichos del canciller Mario Lubetkin luego de reunirse en Roma con su par ucraniano. El uruguayo se solidarizó entonces con la causa ucraniana en busca de niños desaparecidos en el marco de la guerra.

"Esos dichos fueron muy dolorosos para quien habla y para gran parte de la izquierda uruguaya, porque el principio de Uruguay ha sido el principio de la neutralidad, entonces no escuchar a Rusia nos genera un dolor y lo denunciamos como denunciamos en su momento que se haya sacado a RT de un canal público. Eso es una batalla cultural, es una batalla ideológica", cuestionó Blanco.