"Amenaza cobarde" y "atentado a la institucionalidad": el espectro político se manifestó tras el ataque al INR

A raíz del atentado de este domingo en la mañana contra el Instituto Nacional de Rehabilitación ( INR ), el espectro político se manifestó en redes sociales y condenó los hechos.

Desde el gobierno, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , expresó toda su "solidaridad" con la directora del INR, Ana Juanche, quien en sus palabras fue una "víctima de una amenaza cobarde que buscó amedrentarla" .

"Cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, del sistema político y de toda la sociedad. No pasarán ", aseguró Cosse.

CÁRCELES Juan Miguel Petit reclama descentralizar el INR: "Es un gigante encadenado dentro del Ministerio del Interior"

SUICIDIO POLICIAL Policía del INR se suicidó en su lugar de trabajo: es el quinto caso en lo que va de 2025

Desde el gobierno se refirió también al tema el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , que manifestó "toda su solidaridad y respaldo" a la presidenta del INR, tras la "amenaza" sufrida.

Cuando la delincuencia es combatida y se siente perseguida, responde de la única manera que conoce: con violencia. Toda mi solidaridad con la Directora del INR, víctima de una amenaza cobarde que buscó amedrentarla. Cuenta con el respaldo absoluto del gobierno, del sistema… pic.twitter.com/eSMb1Dm3BI

"El enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseCarlosMahia/status/1990099096019820679?s=20&partner=&hide_thread=false Toda mi solidaridad y respaldo con @AnaJuanche, que fue amenazada en el atentado de la sede administrativa del INR.

El enfrentamiento al crimen organizado viene de lejos y no admite otra cosa que cerrar filas para combatirlo, sin especulaciones menores de ninguna índole. — José Carlos Mahía (@JoseCarlosMahia) November 16, 2025

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, subrayó por su parte, tras el atentado, que el sistema carcelario y de rehabilitación es uno de "nuestros mayores desafíos".

"Ana Juanche (directora del INR), sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad", escribió.

"Toda mi solidaridad y apoyo ante esta amenaza a tu familia y ante este atentado a la institucionalidad", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mario_Bergara/status/1990125640482250871?s=20&partner=&hide_thread=false El sistema carcelario y de rehabilitación es uno de nuestros mayores desafíos. @AnaJuanche, sin duda, tu formación y valentía son fundamentales para afrontar esta responsabilidad. Toda mi solidaridad y apoyo ante esta amenaza a tu familia y ante este atentado a la… — Mario Bergara (@Mario_Bergara) November 16, 2025

Desde la oposición, uno de los primeros en expresarse fue el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, quien declaró "toda" su solidaridad con la directora del INR luego del atentado. "Todos juntos", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/camboue/status/1990097548443267575?s=20&partner=&hide_thread=false Toda nuestra solidaridad con la Directora del INR.

Todos juntos https://t.co/WlCKc0DLAG — Sebastian Da Silva (@camboue) November 16, 2025

También desde filas blancas, el senador Javier García apuntó: "Primero la Fiscal Ferrero, ahora la directora del INR. Nuestra solidaridad con ella y su familia".

"El narco y el crimen organizado van por la democracia. Discutamos todo, pero que no falte la unidad contra estos delincuentes", añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/1990101426983334092?s=20&partner=&hide_thread=false Primero la Fiscal Ferrero, ahora la directora del INR. Nuestra solidaridad con ella y su familia. El narco y el crimen organizado van por la democracia. Discutamos todo, pero que no falte la unidad contra estos delincuentes. — Javier García (@JavierGarcia_Uy) November 16, 2025

"Mi solidaridad con las autoridades del INR y, en especial, con la directora Ana Juanche. Los atentados y amenazas con fines de amedrentamiento deben ser repudiados y reprimidos", escribió en X el diputado nacionalista Pablo Abdala.

"Es urgente aprobar la ley de descentralización del INR, para fortalecer la respuesta a nivel del sistema penitenciario, en todos los planos", aseveró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloabdala66/status/1990099047433035870?s=20&partner=&hide_thread=false Mi solidaridad con las autoridades del INR y, en especial, con la directora Ana Juanche. Los atentados y amenazas con fines de amedrentamiento deben ser repudiados y reprimidos. Es urgente aprobar la ley de descentralización del INR, para fortalecer la respuesta a nivel del… — Pablo Abdala (@pabloabdala66) November 16, 2025

En el Partido Colorado, el diputado Gustavo Zubia, publicó un fuerte mensaje en X tras el atentado perpetrado este domingo.

"Ciegos! O peor… Se tapan los ojos!! Además de un permanente vapuleo de normas y de la autoridad... atentan contra la fiscal, contra la cárcel, contra el INR...!! Y repetimos lo mismo... Que los vamos a educar! Falso! Mendaz! Y lo saben!! Así, ciegos, repiten lo mismo", manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoZubia/status/1990094051224310228?s=20&partner=&hide_thread=false Ciegos !

O peor..se tapan los ojos !!

Ademas de un permanente vapuleo de normas y de la autoridad...atentan contra la Fiscal, contra la carcel ,CONTRA EL INR...!!

Y repetimos lo mismo...

QUE LOS VAMOS A EDUCAR !!

FALSO !

MENDAZ !

Y lo saben !!



Asi, ciegos, REPITEN LO MISMO — Gustavo Zubia (@GustavoZubia) November 16, 2025

El atentado contra la fachada del INR

Este domingo en la madrugada se registró un atentado contra la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) ubicada en la calle Cerro Largo entre Andes y Florida, informó en primera instancia el periodista Gabriel Pereyra y confirmó El Observador.

A las 2:15, dos delincuentes llegaron al lugar en moto. Uno de ellos se bajó del vehículo y disparó contra la entrada.

En el lugar se encontraron seis vainas de calibre 9 milímetros. No hubo personas heridas.

Dos balas impactaron en un vidrio de la entrada. Además, lanzaron una piedra con una nota, que rompió otro vidrio e ingresó al lugar.

"Ojo x ojo la próxima va pa tu auto con tu familia adentro", decía el texto, indicaron desde la jefatura. El INR es presidido desde marzo por Ana Juanche.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso está en manos de la Dirección General de Inteligencia Policial.