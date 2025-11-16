Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
cielo claro
Lunes:
Mín  14°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Mundo / CHILE

Cerraron las urnas e inició el conteo de votos en las elecciones presidenciales de Chile

El conteo empezará por el voto de los presidenciables, seguido de los senadores en las siete regiones en las que se eligen y, finalmente, los diputados

16 de noviembre 2025 - 18:41hs
Elecciones en Chile
EFE / Adriana Thomasa

Los colegios electorales de Chile cerraron este domingo sus puertas para arrancar el conteo de votos en unas elecciones presidenciales que previsiblemente no se resolverán en primera vuelta y a las que llega como favorita la candidata única del progresismo, Jeannette Jara, pero aparentemente sin el apoyo suficiente para evitar una segunda vuelta.

Con largas filas en las calles y dentro de los colegios electorales, la participación electoral ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada porque por primera vez en unas elecciones presidenciales el voto ha sido obligatorio.

Aunque el cierre oficial de los colegios se certificó a las 18:00 horas, todos los votantes que están en la fila tienen derecho a sufragar, por lo que es probable que el inicio del conteo se atrase en varios de los centros de votación.

Más noticias
chile vota: datos esenciales de una eleccion historica con voto obligatorio
ELECCIONES

Chile vota: datos esenciales de una elección histórica con voto obligatorio

chile elige presidente este domingo sacudido por el crimen y con la extrema derecha en auge
MUNDO

Chile elige presidente este domingo sacudido por el crimen y con la extrema derecha en auge

El segundo lugar por detrás de Jara, según las encuestas, sería para el ultraderechista José Antonio Kast, líder de la ultraderecha clásica chilena; seguido muy de cerca por la extrema derecha más vociferante y radical de Johannes Kaiser.

Es la primera vez desde el retorno a la democracia que hay dos candidatos de extrema tan competitivos que defienden el legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En cuarta posición quedaría la abanderada de la derecha tradicional, la exalcaldesa Evelyn Matthei que, si bien comenzó liderando las encuestas, ha ido desplomándose de las preferencias electorales.

La jornada de votación, en la que más de 15,6 millones de personas estaban llamadas a las urnas, ha transcurrido con normalidad. Además de la Presidencia, los electores han escogido a la mitad del Senado y a toda la Cámara de Diputados.

El conteo empezará por el voto de los presidenciables, seguido de los senadores en las siete regiones en las que se eligen y, finalmente, los diputados. Se espera que se conozcan los resultados a partir, como temprano, de las 20:00 horas.

Con información de EFE

Temas:

Votos Chile Elecciones Jeannette Jara

Seguí leyendo

Las más leídas

Mario Bergara durante la campaña que lo llevó a ser intendente de Montevideo
INTENDENCIA

¿Un paseo chino en Montevideo? Mario Bergara apuesta a la cooperación con China y ya logró una inversión de millones de dólares

Rodrigo Bentancur celebra su gol para el 1-0 de la selección de Uruguay ante Canadá por la Copa América 2024
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs México: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa, en Torreón, y dónde verla

México 0 - 0 Uruguay: la celeste de Marcelo Bielsa sigue lejos de su mejor nivel, fue de menos a más y reclamó un penal que no le marcaron
AMISTOSO

México 0 - 0 Uruguay: la celeste de Marcelo Bielsa sigue lejos de su mejor nivel, fue de menos a más y reclamó un penal que no le marcaron

Kevin Amaro de Liverpool marca a Eric Remedi de Peñarol por el Torneo Clausura
LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Liverpool vs Peñarol por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo en vivo?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos