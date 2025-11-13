Dólar
/ Mundo / MEDIO ORIENTE

Israel recibió el cuerpo de uno de los últimos cuatro rehenes tomados por Hamás en Franja de Gaza

El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que la guerra terminará después de la segunda fase del plan que incluye el desarme del grupo palestino

13 de noviembre 2025 - 17:09hs
Imagen archivo: funeral de rehenes de Hamás

Foto: AFP

Foto: AFP

Israel recibió este jueves el cuerpo de unos de los últimos cuatro rehenes retenidos en la Franja de Gaza que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El cuerpo fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet en Gaza, ahora será trasladado a Israel para su identificación.

Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.

Desde entonces, el movimiento islamista entregó a Israel la mayoría de los restos y quedaban cuatro secuestrados fallecidos en Gaza: tres israelíes y un tailandés.

Ciudad de Gaza
VIsta de humo en la ciudad de Gaza después de un ataque atribuido a Israel el 2 de octubre.

VIsta de humo en la ciudad de Gaza después de un ataque atribuido a Israel el 2 de octubre.

El cese al fuego fue impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, e incluyó a cambio de la liberación de rehenes, que Israel excarcele a más de 1.900 palestinos presos.

El conflicto se acentuó desde el 7 de octubre de 2023, día en que las fuerzas de Hamás asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a más de 250.

El Ministerio de Salud de Gaza, que es controlado por Hamás, reportó más de 67.000 muertos por la respuesta israelí a los atentados terroristas. Estas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Pese al acuerdo, Israel lanzó bombardeos masivos sobre Gaza en ocasiones, tras acusar a Hamás de violar el acuerdo de cese el fuego.

El mes pasado, Netanyahu anunció que la guerra terminará después de la segunda fase del plan que incluye el desarme del grupo palestino y que además aspirará a un nuevo mandato como primer ministro.

Con información de AFP.

