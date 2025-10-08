Trump está "orgulloso de anunciar" acuerdo entre Hamás e Israel: afirmó que los rehenes serán liberados

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , dijo estar "orgulloso de anunciar" acuerdo entre Hamás e Israel sobre primera fase del plan de paz , tras conversaciones en Egipto.

El presidente Trump aseguró que todos los rehenes en la Franja de Gaza serán liberados "muy pronto" .

" Israel retirará sus tropas a una línea acordada , como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna", añadió el primer mandatario de EE.UU.

Los mediadores afirman que Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros por rehenes e ingreso de ayuda , según la prensa cercana a gobierno egipcio.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que los rehenes volverán a casa "con ayuda de Dios". Por otra parte, Hamás dice que se alcanzó "acuerdo que prevé el fin de la guerra en Gaza". Qatar también confirmó el "acuerdo alcanzado" para primera fase de alto el fuego en Gaza.

El anuncio se produjo dos años y un día después del atentado terrorista de Hamás en que la organización entró en territorio israelí y mató a más de 1.200 personas, la mayoría civiles.

Ese mismo día también secuestraron a 250 personas aproximadamente, 48 de ellas siguen en Gaza. Una fuente palestina contó que la organización islamita liberará 20 rehenes con vida en la primera fase del acuerdo.

Noticia en desarrollo.