Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Domingo:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / SERVICIOS

Patente de rodados 2026: el Congreso de Intendentes definió los valores para el próximo año

El Congreso de Intendentes actualizó los valores de la patente de rodados que regirán durante el año 2026

14 de noviembre 2025 - 19:36hs
Autos, transito, patente de rodados, rambla.
Foto: Leonardo Carreño

El Congreso de Intendentes aprobó este viernes, por unanimidad, los valores de la patente de rodados que regirán en 2026.

Valor de patente de rodados 2026 para autos

Tipo de vehículo Alícuota
Empadronamientos 0 km 5% sobre el valor de mercado sin IVA
Vehículos usados 4,5% sobre el valor de mercado
Vehículos eléctricos 0 km 3% sobre el valor de mercado sin IVA
Vehículos eléctricos usados (hasta 31/12/25) 2,25% sobre valor de mercado

Para vehículos anteriores a 1991, se aplicarán valores fijos de patente según el modelo/año:

Modelo/Año Valor fijo (pesos)
Hasta 1975 $0
1976-1980 $ 2.923,37
1981-1985 $ 4.385,05
1986-1991 $ 8.770,10

Valor de patente de rodados 2026 para camiones

Tipo de vehículo Alícuota
Empadronamiento 0 km 1,3% del valor de mercado sin IVA
Usados 1,3% del valor de mercado
No unificados hasta 2013 Patente 2025 sin ajuste por IPC

Valor de patente de rodados 2026 para motos y asimilados

Empadronadas 0 km:

Más noticias
Camiones en el puerto de Montevideo. Foto: FocoUy

Paro en el puerto: sin afectación en algunas terminales, con largas filas de camiones y actividad de contenedores trancada

Peaje de Pando. (Archivo)
TRÁNSITO

Gobierno analiza cambios en el sistema de peajes para hacerlo "más equitativo"

A partir de 500 cc: 5% del Valor de Mercado menos IVA

Hasta 499 cc: determinado por la intendencia del primer empadronamiento

Usadas:

  • Desde 500 cc empadronadas 2024/2025: 4,5% de Valor de Mercado
  • Hasta 499 cc y mayores o iguales a 500 cc empadronadas hasta 2023: ajuste de patente 2025 por IPC

Valor de patente de rodados 2026 para zorras, remolques, maquinaria agrícola, vial, etc.

Zorras, remolques, trailers:

Empadronadas 0km: 2,5% sobre el Valor de Mercado sin IVA, determinado según peso bruto total por entornos. Sobre el monto resultante se aplicará una rebaja de 32%, no pudiendo ser menor al monto de patente que le corresponda abonar a los vehículos de su mismo peso bruto total empadronados cero kilómetros en el 2025, en cuyo caso la patente 2026 queda fijada en dicho monto.

Usados empadronados al 31/12/2025 y usados empadronados en 2026: 2,25% sobre valor de mercado vigente al 30 de setiembre de 2025, determinado según peso bruto total por entorno y sobre el monto resultante se aplicará una rebaja del 32%.

Empadronados al 31/12/2012 y modelos anteriores empadronados usados del 2013 al 2025 (No comprendidos en la unificación de patentes 2013): tributarán lo mismo que en 2025 sin ajuste anual por el IPC.

Exoneraciones: quedan exonerados del tributo de patente de rodados las zorras y remolques cuyo peso bruto total es menor o igual a 250 kilogramos.

Maquinaria agrícola, industrial, casas rodantes sin propulsión propia, etc

Tributarán lo mismo que le correspondió en 2025, incrementado en la variación anual del IPC.

Criterios tributarios y variables de ajuste

Para el cálculo del impuesto se utilizarán los siguientes parámetros:

  • Tipo de cambio (promedio interanual 10/2024 - 09/2025): $41,826 por dólar
  • IPC anualizado al 30/09/2025: 4,25%
  • Incidencia del dólar: variación interanual de 6,04%
Temas:

patente de rodados Congreso de Intendentes patente

Seguí leyendo

Las más leídas

Peaje de Pando. (Archivo)
TRÁNSITO

Gobierno analiza cambios en el sistema de peajes para hacerlo "más equitativo"

Uno de los aviones que entraría en el canje. Estaba volando en octubre de 2022 cuando lo chocaron en tierra contra una casa
FUERZA AÉREA

Ministerio de Defensa procura obtener tres helicópteros en permuta por aviones desafectados de la Fuerza Aérea Uruguaya

Fachada de la Agencia Nacional de Vivienda
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de ANV ofrece remuneración de $ 122 mil por 40 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

Gonzalo Fernández.
PODER EJECUTIVO

Cardama envió nota a Presidencia para negociar una solución a la garantía y contrata como abogado a Gonzalo Fernández, exministro de Vázquez

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos