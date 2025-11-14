Patente de rodados 2026: el Congreso de Intendentes definió los valores para el próximo año

El Congreso de Intendentes aprobó este viernes, por unanimidad, los valores de la patente de rodados que regirán en 2026.
Valor de patente de rodados 2026 para autos
|Tipo de vehículo
|Alícuota
| Empadronamientos 0 km
|5% sobre el valor de mercado sin IVA
| Vehículos usados
|4,5% sobre el valor de mercado
| Vehículos eléctricos 0 km
|3% sobre el valor de mercado sin IVA
| Vehículos eléctricos usados (hasta 31/12/25)
|2,25% sobre valor de mercado
Para vehículos anteriores a 1991, se aplicarán valores fijos de patente según el modelo/año:
A partir de 500 cc: 5% del Valor de Mercado menos IVA
Hasta 499 cc: determinado por la intendencia del primer empadronamiento
Usadas:
- Desde 500 cc empadronadas 2024/2025: 4,5% de Valor de Mercado
- Hasta 499 cc y mayores o iguales a 500 cc empadronadas hasta 2023: ajuste de patente 2025 por IPC
Valor de patente de rodados 2026 para zorras, remolques, maquinaria agrícola, vial, etc.
Zorras, remolques, trailers:
Empadronadas 0km: 2,5% sobre el Valor de Mercado sin IVA, determinado según peso bruto total por entornos. Sobre el monto resultante se aplicará una rebaja de 32%, no pudiendo ser menor al monto de patente que le corresponda abonar a los vehículos de su mismo peso bruto total empadronados cero kilómetros en el 2025, en cuyo caso la patente 2026 queda fijada en dicho monto.
Usados empadronados al 31/12/2025 y usados empadronados en 2026: 2,25% sobre valor de mercado vigente al 30 de setiembre de 2025, determinado según peso bruto total por entorno y sobre el monto resultante se aplicará una rebaja del 32%.
Empadronados al 31/12/2012 y modelos anteriores empadronados usados del 2013 al 2025 (No comprendidos en la unificación de patentes 2013): tributarán lo mismo que en 2025 sin ajuste anual por el IPC.
Exoneraciones: quedan exonerados del tributo de patente de rodados las zorras y remolques cuyo peso bruto total es menor o igual a 250 kilogramos.
Maquinaria agrícola, industrial, casas rodantes sin propulsión propia, etc
Tributarán lo mismo que le correspondió en 2025, incrementado en la variación anual del IPC.
Criterios tributarios y variables de ajuste
Para el cálculo del impuesto se utilizarán los siguientes parámetros:
- Tipo de cambio (promedio interanual 10/2024 - 09/2025): $41,826 por dólar
- IPC anualizado al 30/09/2025: 4,25%
- Incidencia del dólar: variación interanual de 6,04%