Ganó Peñarol la semifinal de la Liga AUF Uruguaya ante Liverpool y clasificó para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores 2026: mirá el dinero que gana con este triunfo

El equipo dirigido por Diego Aguirre consiguió acceder a la final del torneo y con eso, obtuvo un pase decisivo en el máximo torneo continental de clubes

16 de noviembre 2025 - 20:59hs
Los jugadores de Peñarol celebran el gol de penal de Leonardo Fernández ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

Los jugadores de Peñarol celebran el gol de penal de Leonardo Fernández ante Liverpool por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Ignacio Mereola/FocoUy

Peñarol derrotó con lo justo y en el alargue 2-1 a Liverpool este domingo por la semifinal de la Liga AUF Uruguaya en el Estadio Centenario en un partido en el que debía haber sí o sí un ganador y que fue muy disputado, tal como se esperaba.

Los aurinegros, con este resultado, clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América del año que viene.

Lo que ganará Peñarol por este triunfo

Al clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, luego de esta victoria ante Liverpool, Peñarol consigue un buen bono económico.

LIGA AUF URUGUAYA

Liverpool 1-2 Peñarol lo dio vuelta en el alargue, ganó la semifinal y jugará dos clásicos ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya

Alexander Freeman de Estados Unidos, pelea con jugadores de Paraguay en el escándalo del final del partido
AMISTOSO

El lío de proporciones que se armó tras el triunfo de Estados Unidos, rival de Uruguay el martes, ante Paraguay; mirá el video

Los carboneros ganarán US$ 3.000.000 o más, ya que el año que viene, seguramente la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) brindará más dinero a los clasificados.

Por su parte, Liverpool será Uruguay 3 para la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Eso significa que los negriazules tendrán que superar a dos rivales para poder acceder a la fase de grupos.

Por su parte, Nacional, al haber ganado previamente la Tabla Anual, ya tiene asegurado su lugar en la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Una vez que se conozca el campeón de la Liga AUF Uruguaya de este año tras las finales ante los tricolores, Uruguay 1 será el campeón, en tanto que Uruguay 2 el que pierda las mismas, pero también estará en la fase de grupos.

